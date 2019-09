Bị phạt vi phạm giao thông, đập ly vào mặt đại úy công an trong quán nhậu

Chiều 4/9, đại tá Phạm Quốc Việt, Phó giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết Công an huyện Trần Đề đang điều tra vụ Cố ý gây thương tích, nạn nhân là đại úy Hồ Thanh Nhiều, cán bộ Công an thị trấn Trần Đề. Nghi can Chung Nhất Lưỡng (31 tuổi, ngụ ấp Cảng, thị trấn Trần Đề) đã được gia đình bảo lãnh.

Theo đại tá Việt, khoảng 18h ngày 2/9, tại quán Ngọc Anh ở ấp Đầu Giồng, thị trấn Trần Đề có hai bàn nhậu gần nhau. Trong đó, đại úy Nhiều nhậu với 3 người, còn Lưỡng uống bia với 4 người bạn.



Thương tích trên mặt đại úy Nhiều.

Một lúc sau, Nhiều cầm ly sang mời một người bạn quen biết tại bàn của đại úy Nhiều và nói: "Anh em mình thương nhau trước sau như một, còn Nhiều thì bắt xe em, hôm nay Nhiều nhậu ai bắt Nhiều".

Đại úy Nhiều lên tiếng: "Mày nói gì vậy" thì bị Lưỡng cầm ly hất bia vào mặt. Khi đại úy Nhiều đứng dậy liền bị Lưỡng cầm ly bia đánh trúng vào mặt Nhiều gây thương tích.

Phát hiện sự việc, mọi người chạy đến can ngăn và đưa đại úy Nhiều đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Trần Đề, sau đó chuyển đến Bệnh viện 121 ở Cần Thơ điều trị cho đến nay.

Theo đại tá Việt, Nguyên nhân xảy ra vụ việc do trước đây, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, đại úy Nhiều có phát hiện và xử lý hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ của Lưỡng. Vì vậy Lưỡng ôm hận trong lòng nên khi gặp đại úy Nhiều tại quán nhậu đã ra tay.

"Đối với thông tin nghi vấn cháu lãnh đạo huyện đánh trọng thương đại úy công an thị trấn là chưa có căn cứ. Đến nay chưa xác định Chung Nhất Lưỡng có mối quan hệ họ hàng với lãnh đạo UBND huyện Trần Đề", đại tá Việt nói.