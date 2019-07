Chủ tịch Công ty Alibaba nói gì khi làm việc với công an vì phát ngôn xúc phạm?

Ngày 4/7, ông Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Công ty Địa ốc Alibaba) đã đến tại trụ sở Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để làm việc theo lịch hẹn trong giấy triệu tập của Phòng An ninh Chính trị nội bộ công an tỉnh này.

Sau buổi làm việc với công an, ông Luyện có trao đổi với báo chí và cho biết ngày hôm nay, cơ quan công an chủ yếu làm việc xung quanh đoạn clip được đưa lên mạng xã hội về những phát ngôn của ông trong clip livestream trực tiếp tới cơ quan điều tra.

"Xem clip tổng thể thì không sai, nhưng cắt ra một đoạn thì đúng là sai thiệt, xúc phạm tới nhiều người. Tôi có giải thích với cơ quan công an về vấn đề này", ông Luyện nói.

Nói về các dự án mà Alibaba đang rao bán thời gian qua trên địa bàn thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, ông Luyện cho biết tất cả dự án đang làm, địa ốc Alibaba là đơn vị hợp tác phân phối độc quyền, cá nhân mua đất sẽ ủy quyền lại cho một công ty để làm chủ đầu tư.

Sau đó, phía công ty này sẽ ký hợp đồng hợp tác phân phối với Địa ốc Alibaba để giới thiệu sản phẩm.

Ông Nguyễn Thái Luyện trao đổi với báo chí sau khi làm việc với cơ quan điều tra

Giải thích về việc nhóm người của Công ty Địa ốc Alibaba đi vào khu đất tại xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ do ông Nguyễn Thái Lực đứng tên khi chính quyền địa phương đang thực hiện việc cưỡng chế, ông Luyện nói rằng "Địa ốc Alibaba là đơn vị phân phối tại dự án ông Lực đứng tên".

"Về cá nhân ông Lực đứng tên chủ đất, ông Lực ủy quyền cho công ty thực hiện dự án nên khi xử phạt thì phải xử phạt công ty thực hiện dự án chứ cá nhân ông Lực đã ủy quyền cho công ty rồi"?!

Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết vẫn đang làm các thủ tục cần thiết và sẽ thông tin báo chí sau.

Tối 3/7, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh đã gửi giấy triệu tập cho ông Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty địa ốc Alibaba) đến trụ sở công an để làm việc liên quan đến những phát ngôn của ông này trên mạng xã hội vừa qua.

Trước đó, ngày 13/6, UBND xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ đã cuốc đường, cưỡng chế công trình vi phạm do ông Nguyễn Thái Lực làm chủ đất, đây là "dự án" mà Công ty địa ốc Alibaba phân phối đất nền.

Lúc này, nhiều người của Công ty địa ốc Alibaba đã đứng ra ngăn cản, trong đó có Nguyễn Huỳnh Tú Trinh và Trần Quốc Tĩnh. Hai người này đã bị công an khởi tố để điều tra.

2 nhân viên của Công ty địa ốc Alibaba bị khởi tố.

Sau khi vụ việc xảy ra, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip cắt từ buổi livestream trên Fanpage "Địa ốc Alibaba", trong đó ông Luyện đã có những lời lẽ miệt thị lực lượng công an xã, chủ tịch xã.

“Học ngu ra làm công an xã. Mấy anh chị để ý mấy thằng quậy quậy phá xóm, chẳng làm gì thì kêu vô làm công an xã"…

"Học cái gì ra làm chủ tịch xã... Học làm côn đồ. Mấy người làm công an xã hay chủ tịch xã hiện nay xin xỏ, chạy chọt lên vị trí đó, không có học gì, không có trình độ gì hết trơn", ông Luyện nói.

Ngày 26/6, ông Thân Đăng Phong (Chủ tịch UBND xã Tóc Tiên) đã gửi đơn kiến nghị lên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin – Truyền thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Công an tỉnh cùng các đơn vị liên quan liên quan đến những phát ngôn của ông Luyện.

