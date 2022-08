Bị khởi tố vì mua hai chiếc xe đạp điện từ kẻ trộm

Trước đó, vào tối 22/8, T.T.H. (sinh năm 1993, trú phường An Mỹ, TP.Tam Kỳ) đi bộ đến Quảng trường 24.3 ở phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ. Lúc này, tại Quảng trường đang diễn ra một buổi biểu diễn văn nghệ. Dạo quanh, thấy có nhiều xe máy và xe đạp điện để tràn lan không có người trông giữ nên H. đã dắt trộm một chiếc xe đạp điện.

Đi được một quãng, H. tìm một đoạn sắt nhọn cạy hộp ổ khóa rồi nối mạch điện để khởi động xe. Sau đó, H. đi xe đến tiệm xe đạp của bà N.T.X.T bán với giá 1,3 triệu đồng.

T.T.H. bị khởi tố về tội trộm cắp tài sản và bà N.T.X.T bị khởi tố về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Thấy ngon ăn, đối tượng quay lại Quảng trường 24.3 lấy trộm thêm một xe đạp điện nữa rồi mang đến bán cho bà T.

Thấy ổ khóa điện của xe bị tháo rời, không có chìa khóa, biết là tài sản trộm cắp nhưng bà T. vẫn mua để bán lại kiếm lời.

Vì vậy, Công an TP.Tam Kỳ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với T.T.H. để điều tra tội trộm cắp tài sản và bà N.T.X.T về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

