Thông tin "cực sốc" về vụ nữ sinh giao gà ở Điện Biên bị giết

Liên quan đến vụ nữ sinh giao gà bị giam giữ, hiếp dâm rồi sát hại dã man, công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố tổng cộng 9 bị can được xác định liên quan trực tiếp tới vụ án.

Những bị can này gồm: Vì Văn Toán (38 tuổi), Bùi Văn Công (44 tuổi), Bùi Thị Kim Thu (44 tuổi, vợ Công), Phạm Văn Nhiệm (43 tuổi), Lường Văn Hùng (28 tuổi), Lường Văn Lả (26 tuổi), Phạm Văn Dũng (47 tuổi), Cầm Văn Chương (45 tuổi, cùng trú tại huyện Điện Biên) và Vương Văn Hùng (35 tuổi, trú tại huyện Tuần Giáo).

Các bị can trên bị khởi tố về các tội giết người, hiếp dâm, cướp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, tàng trữ trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm.

Trong số này, công an xác định Vì Văn Toán (38 tuổi) là bị can có vai trò chủ mưu. Toán tổ chức bắt cóc nữ sinh để chiếm đoạt tài sản, trong khi đó nhóm bị can còn lại có mối quan hệ thân tín, thường xuyên mua ma túy từ vợ chồng Toán.