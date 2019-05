Bàng hoàng phát hiện xác chết không đầu trôi dạt vào bờ biển

Thông tin ban đầu về vụ việc, khoảng 7h sáng 25/5, một người dân địa phương khi đi ra biển sửa giếng để bơm nước vào đầm nuôi hải sản thì phát hiện có một "vật thể lạ" đang trôi dập dềnh ở mép biển. Khi đến gần để kiểm tra thì hoảng hốt vì phát hiện ra đó là một thi thể người không đầu.

Thi thể được phát hiện mất đi toàn bộ phần đầu.

Người dân đã điện báo cho cơ quan chức năng và đưa thi thể này vào bờ. Khi đưa thi thể vào bờ, nhận dạng ban đầu cho thấy, đây là một thi thể nam giới đang trong giai đoạn phân huỷ mạnh, bị mất phần đầu. Trên thi thể chỉ mặc một chiếc quần đùi, không có tư trang, vật dụng gì khác.

Ngay sau khi được điện báo, Công an xã Hải Hoà và Công an huyện Hải Hậu đã có mặt tại hiện trường để thụ lý vụ việc. lực lượng giám định pháp y của Công an tỉnh Nam Định đã xuống hiện trường để thực hiện giám định, tìm nguyên nhân tử vong của nạn nhân.