Bé trai 3 tuổi chết đuối trước giờ ăn trưa ở trường mầm non

Một bé trai 3 tuổi tại TT-Huế chết đuối thương tâm ở trường mầm non khi các cô giáo đang chuẩn bị bữa trưa cho các bé.

Trường Mầm non Lộc Thủy

Chiều 18/12, tin từ UBND xã Lộc Thủy (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) cho biết, tại địa phương này vừa xảy ra vụ chết đuối khiến một trẻ đi mầm non 3 tuổi tử vong.

Nạn nhân được xác định là cháu T.P.T (3 tuổi), con trai của chị Phạm Thị H. là nữ nhân viên cấp dưỡng Trường Mầm non Lộc Thủy (trú thôn Phú Cường, xã Lộc Thủy; nơi cháu T. đi trẻ rồi gặp nạn và tử vong thương tâm).

Vụ việc xảy ra vào khoảng 10h trưa 18/12, tại cơ sở 2 của Trường Mầm non Lộc Thủy (đóng tại thôn Thủy Yên, xã Lộc Thủy).

Được biết, vào thời điểm trên, khi 2 giáo viên phụ trách lớp cháu T. theo học đang làm vệ sinh và chuẩn bị bữa ăn cho học sinh toàn lớp thì cháu T đi ra khỏi phòng học. Thấy T. rời phòng, một giáo viên hỏi cháu đi đâu thì bé trả lời xin đến chỗ mẹ làm việc ở phòng gần đó. Vì nghĩ T. đi đến chỗ mẹ, có người lớn theo dõi, nên giáo viên của lớp chủ quan.

Khoảng 10 phút sau, giáo viên đi tìm đưa T. đưa về lớp để dùng cơm trưa thì không còn thấy cháu ở đâu. Cả trường lúc này nhốn nháo đổ xô đi tìm kiếm. Sau một thời gian tìm kiếm, nhân viên của trường đã phát hiện cháu T. bị đuối nước tại một vũng nước cạnh khuôn viên trường. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng không qua khỏi.