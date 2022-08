Thái Bình: Phát hiện bé 3 tuổi đuối nước dưới ao nhà ông ngoại

Sáng 29/8, lãnh đạo UBND xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư (Thái Bình) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến một cháu bé tử vong. Nạn nhân là cháu Đ.V.H (3 tuổi, trú tại tổ 8, phường Phúc Kháng, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Nơi xảy ra vụ việc.

Thông tin ban đầu, cháu H được bố mẹ đưa về quê ngoại ở thôn Tây Hồ, xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) chơi. Khoảng 16h30 chiều 28/8, gia đình bất ngờ phát hiện cháu bị ngã xuống ao trước nhà ông ngoại.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người thân đã đưa cháu bé đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng cháu đã không qua khỏi.

“Ngay sau khi được nghe báo cáo, lực lượng Công an Xã Hòa Bình đã có mặt tại hiện trường, đồng thời báo cáo sự việc đến công an huyện Vũ Thư Công an huyện Vũ Thư cũng đã làm việc với gia đình. Gia đình thống nhất không để thi thể nạn nhân tại UBND xã Hòa Bình mà đưa cháu bé về quê lo hậu sự”, lãnh đạo xã Hòa Bình thông tin thêm.

Trước đó, trên địa bàn huyện Vũ Thư cũng xảy ra một trường hợp cháu P.N.H (13 tuổi, trú tại xã Bách Thuận) đi theo bà nội bắt cáy ở ven sông và bất ngờ trượt chân dẫn đến đuối nước, tử vong.

