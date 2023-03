Hưng Yên: Nữ giáo viên tiếng Anh lừa đảo chiếm đoạt tiền nhiều người

Ngày 28/3, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) - Công an tỉnh Hưng Yên đang tiến hành điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra từ tháng 3/2020 đến tháng 6/2022 trên địa bàn thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Bị can trong vụ án là Trần Thị Hương (SN 1978, trú tại Thôn 6, xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên). Hương từng là giáo viên dạy tiếng Anh tại Trường THCS xã Quảng Châu.

Ảnh minh họa.

Điều tra cho thấy, qua các mối quan hệ xã hội, Hương quen biết nhiều người và biết những người này có nhu cầu xin việc làm, luân chuyển công tác hoặc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… nên Hương đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của họ.

Hương tự giới thiệu về việc mình quen biết nhiều lãnh đạo các bộ, ủy ban tỉnh, giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh Hưng Yên và có khả năng lo được cho mọi người theo đúng nguyện vọng.

Để chi phí lo việc Hương yêu cầu các bị hại đưa số tiền khoảng từ 100.000.000 đồng đến 170.000.000 đồng/người. Sau khi nhận tiền của các bị hại thì Hương yêu cầu họ đưa các tài liệu đi lo việc như: Sơ yếu lý lịch, Đơn xin chuyển công tác hay các giấy tờ liên quan đến mảnh đất cần cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất….Hương tự tay viết Giấy biên nhận, Giấy cam kết… đưa cho các bị hại giữ rồi hẹn, cam kết với các bị hại sau khoảng hai đến ba tháng sẽ lo được việc.

Khi đến thời hạn như hứa hẹn Hương không lo được việc cho các bị hại và đưa ra nhiều lý do để lảng tránh. Đồng thời Hương nói toàn bộ tiền nhận từ các bị hại Hương đã đưa cho người nhà của Hương (Hương không cung cấp thông tin người nhà này là ai), chính người này mới có khả năng lo việc cho mọi người. Khi không lo được việc, Hương yêu cầu người nhà trả lại tiền nhưng người này không trả nên Hương không có tiền trả cho các bị hại.

Liên quan vụ án trên, Công an tỉnh Hưng Yên thông báo rộng rãi đến quần chúng nhân dân về phương thức, thủ đoạn hoạt động của Trần Thị Hương để nhân dân nắm được; Đồng thời ai là bị hại của đối tượng trên thì liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) - Công an tỉnh Hưng Yên để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.