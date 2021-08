2 đối tượng cướp, trói cháu bé 8 tuổi bỏ ở nhà hoang khai gì?

Ngày 30/8, Công an huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa đã có thông tin chính thức về vụ 2 đối tượng cướp, trói cháu bé 8 tuổi bỏ ở nhà hoang xảy ra trên địa bàn. Tại cơ quan Công an, Lê Văn Chiến (SN 2002) và Lê Văn Quyết (SN 2004, đều trú tại thị trấn Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá) khai nhận do nghiện game nên đã rủ nhau đi cướp dây chuyền trên cổ cháu Đ. (SN 2013) bán lấy tiền mua thẻ cào chơi game.

Lê Văn Chiến và Lê Văn Quyết. Chiều 28/8, Quyết và Chiến thấy cháu Đ. đang chơi ngoài đường nên lại gần và rủ cháu đến ngôi nhà hoang trên để thực hiện hành vi cướp tài sản. Trước đó, khoảng 20h30h ngày 28/8, gia đình anh T.D.T ở thị trấn Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá đã trình báo cơ quan Công an về việc con trai anh sinh năm 2013 đi chơi với bạn bè từ chiều không thấy về nhà, gia đình đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy… Nhận được tin báo của gia đình, Công an huyện Hậu Lộc đã huy động lực lượng, phối hợp với gia đình và chính quyền địa phương, tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 22h cùng ngày, lực lượng Công an đã tìm thấy cháu tại một ngôi nhà hoang ở tiểu khu Trung Thắng, thị trấn Hậu Lộc, trong tình trạng cổ có nhiều băng dính cùng với một chiếc khăn, tay có nhiều vết bầm tím và chân vẫn còn bị băng dính bó xung quanh. Cháu bé cho biết, đã bị 2 anh em Lê Văn Chiến, sinh năm 2002 và Lê Văn Quyết sinh năm 2004 (là hàng xóm) rủ đến ngôi nhà hoang ở tiểu khu Trung Thắng, thị trấn Hậu Lộc chơi và đe dọa, đánh rồi cướp đi một dây chuyền bạc. Sau đó, 2 đối tượng đã dùng băng dính và khăn bịt mồm, trói chân tay cháu và bỏ cháu lại ngôi nhà hoang này. Hiện vụ 2 đối tượng cướp, trói cháu bé 8 tuổi bỏ ở nhà hoang ở Thanh Hóa đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>>> Xem thêm video: Nhóm người dàn cảnh cướp xe máy lúc nửa đêm tại TP.HCM Nguồn: Đài Truyền Hình Vĩnh Long.