Bắt tạm giam đối tượng lừa chạy bệnh án cho người khuyết tật

Ngày 3/4, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Sơn vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Bằng (SN 1979, trú tại Tổ 7, phường Mỹ Lâm, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Công an đọc lệnh khởi tố, tạm giam đối với Nguyễn Văn Bằng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Nguyễn Văn Bằng tuy chỉ là lao động tự do nhưng luôn tự nhận bản thân có mối quan hệ với các cán bộ bệnh viện lớn, các trung tâm giám định, có thể liên hệ làm được thủ tục khám sức khỏe, giám định y khoa, xác định dạng tật và mức độ khuyết tật.

Do nhẹ dạ cả tin, một số người khuyết tật và thân nhân người khuyết tật trên địa bàn xã Quý Quân, huyện Yên Sơn đã tin tưởng giao tiền cho Bằng nhờ “chạy” hồ sơ công nhận khuyết tật mức độ nặng hơn thực tế để hưởng chế độ trợ cấp của Nhà nước. Sau khi nhận tiền, Bằng chiếm đoạt số tiền trên và sử dụng vào mục đích chi tiêu cá nhân.

Tại Cơ quan Công an, Nguyễn Văn Bằng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.