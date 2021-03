Ngày 17/3, Công an tỉnh Sơn La cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Kim An (52 tuổi, cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sơn La) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bà Nguyễn Thị Kim An tại cơ quan Công an. Cùng ngày, VKSND tỉnh đã phê chuẩn các quyết định tố tụng. Trước đó, bà An bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La thi hành kỷ luật cảnh cáo do có liên quan đến những sai phạm trong việc mua sắm thiết bị y tế ở địa phương. Cơ quan điều tra cáo buộc bà An cùng bị can Sa Văn Khuyên (cựu Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh này) và 3 người khác có sai phạm trong khi thực hiện gói thầu mua sắm trang bị y tế tuyến xã, tuyến cơ sở y tế. Theo điều tra của cơ quan Công an, nhiều danh mục hàng hóa, thiết bị y tế liên quan vụ án không đúng với danh mục trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và hợp đồng đã ký, gây thiệt hại ngân sách của Nhà nước. Bà Nguyễn Thị Kim An từng giữ chức Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Sơn La. Từ tháng 3/2019, bà được bổ nhiệm làm Giám đốc sở này. Hiện vụ bắt tạm giam cựu Giám đốc Sở Y tế Sơn La đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Nguyên Phó giám đốc Sở Y tế Sơn La bị bắt giữ