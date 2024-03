Bắt tạm giam 2 đối tượng đi xe máy tạt đầu ô tô

Ngày 12/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lò Văn Lịch (SN 1994) và Lò Văn Thành (SN 1998) cùng trú tại xã Chiềng Pằn, huyện Yên về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hai đối tượng Lò Văn Thành (bên trái) và Lò Văn Lịch tại cơ quan công an.

Trước đó, ngày 21/2 trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn video clip ghi lại hình ảnh 2 đối tượng Lò Văn Lịch và Lò Văn Thành điều khiển xe máy mang BKS 26B2 – 56639 di chuyển trên tuyến QL6 (thuộc địa phận bản Đán, xã Chiềng Sàng, huyện Yên Châu theo hướng Hà Nội – Sơn La).

Hai đối tượng này có hành vi lạng lách đánh võng, cản trở phương tiện đi cùng chiều, liên tục tạt đầu phương tiện đi ngược chiều, gây nguy hiểm cho nhiều người tham gia giao thông. Ngay sau khi tiếp nhận hình ảnh trên, lực lượng Công an huyện Yên Châu đã nhanh chóng xác minh, triệu tập và làm rõ hành vi của các đối tượng.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Châu, hành vi bốc đầu xe máy của nhóm thanh niên tại các tuyến đường đông dân cư rất nguy hiểm, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, gây bất bình trong dư luận.