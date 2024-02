Hà Nam: Xử lý trên 150 trường hợp thanh thiếu niên lạng lách. đánh võng

Ngày 15/2, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Công an huyện Kim Bảng đã lập biên bản xử lý trên 150 trường hợp thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng gây mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Lực lượng Công an huyện Kim Bảng xử lý phương tiện vi phạm quy định về ATGT.

Đây là hình ảnh các trường hợp bị Công an huyện Kim Bảng xử lý về hành vi điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng gây mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Đây là bài học cảnh tỉnh đối với các trường hợp cố tình vi phạm bởi thời gian qua các lực lượng chức năng đã thường xuyên tổ chức tuyên truyền cảnh báo về sự nguy hiểm của hành vi đua xe, lạng lách đánh võng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và chính bản thân các trường hợp vi phạm.

Để bảo đảm ANTT, TTATGT cho Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về việc xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm, Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an huyện Kim Bảng đã huy động 100% lực lượng, phương tiện, tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm trật tự ATGT.

Kết quả trong 3 ngày (từ 12/2 đến 14/2/2024), lực lượng CSGT-TT Công an huyện Kim Bảng đã phát hiện, lập biên bản xử lý trên 150 trường hợp thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, tụ tập điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và tiến hành tạm giữ 139 phương tiện vi phạm. Được biết, hầu hết các nhóm thanh thiếu niên vi phạm TTATGT nói trên đến từ các tỉnh Thanh Hóa, Hà Nội, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên…

Thời gian tới, lực lượng CSGT-TT Công an huyện Kim Bảng tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện, quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp, tăng cường tuần tra kiểm soát khép kín 24/24h trên các tuyến, địa bàn, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, vi phạm về nồng độ cồn và các lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, quyết tâm bảo đảm TTATGT, phục vụ Nhân dân tham gia giao thông, tham dự các hoạt động du xuân, lễ hội đầu năm trên địa bàn luôn được thông suốt, an toàn.