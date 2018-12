Siêu trộm tiệm vàng bị bắt vì dấu vân chân

Sáng 24/12, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt giữ siêu trộm tiệm vàng Nguyễn Văn Năm (SN 1987, nơi ĐKHKTT tại thôn Xuân Lai, xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) – kẻ đã thực hiện hành vi trộm cắp 1.200 chỉ vàng tại tiệm vàng Trang Ngọc (TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) vào tháng 8/2017.



Cụ thể, vào khoảng 7h ngày 26/8/2017, anh Lê Văn Huấn (SN 1969, trú tại số nhà 12 đường Nguyễn Công Trứ, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) - chủ tiệm vàng Trang Ngọc phát hiện bị kẻ gian cưa song cửa sổ tầng 3 đột nhập vào trộm mất 1.200 chỉ vàng, tổng trị giá tài sản hơn 3 tỷ đồng.

Đối tượng Nguyễn Văn Năm. Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Ngay khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Tĩnh phối hợp với phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thu thập dấu vết nóng, trong đó đã thu thập được một số dấu vết đường vân chân tại tầng 3 tiệm vàng. Tuy nhiên, khi đó, mọi dấu vết thu thập được đều không trùng khớp với hàng loạt đối tượng trong diện nghi vấn.

Ngày 20/12/2018, nhận được thông tin Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an đang giám định dấu vết đường vân chân của một đối tượng đã gây ra các vụ trộm tiệm vàng ở khắp khu vực phía Bắc với phương thức, thủ đoạn giống với vụ trộm tiệm vàng Trang Ngọc. Phòng PC09 Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xin ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh để có mặt tại Viện Khoa học hình sự cùng với những dấu vết đường vân chân thu được tại tiệm vàng Trang Ngọc trực tiếp giám định so sánh với dấu vân chân của đối tượng.

Rạng sáng ngày 21/12, các giám định viên đã khẳng định dấu vết đường vân chân để lại tại hiện trường vụ trộm tiệm vàng Trang Ngọc chính là dấu vân chân của siêu trộm Nguyễn Văn Năm (Hiện tại đối tượng này đang sử dụng giấy tờ giả mang tên Nguyễn Mạnh Hùng, sinh năm 1987, nơi ĐKHKTT tại 80B, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội, đang sinh sống và mở cửa hàng kinh doanh cầm đồ, cho thuê ô tô tự lái và nuôi gà chọi tại Yên Bái).

Với kết quả giám định trên, Phòng PC09 Công an tỉnh Hà Tĩnh đã giúp Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C02) tiến hành các biện pháp điều tra tiếp theo buộc siêu trộm Nguyễn Văn Năm phải khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình tại tiệm vàng Trang Ngọc cách đây hơn một năm.

Đồng thời, khai nhận đã nhiều lần có hành vi trộm cắp tại các tiệm vàng trên địa bàn các tỉnh Lạng Sơn, Lai Châu, Bắc Ninh… sau đó lên Móng Cái, Quảng Ninh để tiêu thụ số vàng trộm cắp được.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.