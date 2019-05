Bắt "sát thủ" đi từ Hà Nội vào Nghệ An để giết người

(Kiến Thức) - Do có mâu thuẫn từ trước, Kế đi xe khách từ Hà Nội vào Nghệ An rồi dùng dao rọc giấy cứa cổ anh họ tử vong tại chỗ, chưa dừng lại, Kế đi sang nhà một người phụ nữ rồi cứa cổ nạn nhân còn lại.

Ngày 28/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã khởi tố bị can Hồ Đăng Kế (SN 1974, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội) về tội Giết người.

Theo điều tra của cơ quan công an, ngày 11/5, Hồ Đăng Kế bắt xe khách từ Hà Nội đi Nghệ An.

Đến sáng ngày 12/5, Kế đến nhà một người anh họ là ông Hồ Đăng H. (SN 1969, trú xóm Văn Học, xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu).

Tại đây, do mâu thuẫn với chủ nhà, Kế đã dùng dao rọc giấy cứa cổ anh họ. làm nạn nhân đứt động mạch, tử vong ngay tại chỗ. Sau đó, Kế lấy xe máy và bó cây ngô khô để đậy xác nạn nhân.

Hiện trường vụ án mạng.

Sát hại xong người anh họ, Hồ Đăng Kế tiếp tục tìm đến nhà bà Hồ Thị H. (SN 1974, cùng trú xã Quỳnh Bảng). Khi đang rót nước mời, bà H. bị Kế từ phía sau, lao đến dùng con rao dọc giấy cứa cổ .

Nghe tiếng kêu la, hàng xóm đã chạy sang khống chế tên sát nhân. Sau đó nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu, hiện tại đã qua cơn nguy kịch.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt và bắt giữ Hồ Đăng Kế. Công an phát hiện trong ba lô đối tượng có gói thuốc diệt cỏ bọc trong khăn.

Theo tìm hiểu, trong thời gian qua, 2 nạn nhân của Kế chung sống như vợ chồng. Riêng đối tượng Kế và bà H. có chuyện vay nợ tiền.