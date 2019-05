Em họ sát hại anh rồi kéo thi thể ra cổng phi tang

Chiều 12/5, Công an xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết Hồ Đăng Kế (45 tuổi, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội), nghi can giết người, làm một người khác bị thương đã bị bắt.



Theo thông tin ban đầu, vào sáng ngày 12/5, Hồ Đăng Kế tới nhà anh họ là ông Hồ Đăng Huội (SN 1969, trú xóm Văn Học, xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An). Tại đây, Kế bất ngờ cầm dao sát hại ông Huội. Sau khi đâm chết ông Huội, Kế kéo thi thể nạn nhân ra cổng, phủ cây ngô và bạt lên trên.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể ông Huội. Sau đó, Kế cầm dao chạy bộ khoảng 1 km tới nhà bà Hồ Thị Hảo (SN 1974, trú xóm Văn Đông, xã Quỳnh Bảng, huyện Quy Lưu), khống chế và cứa 1 nhát vào cổ người phụ nữ này khiến nạn nhân gục tại chỗ.



Chị Hảo chống cự, kêu cứu thì Kế buông tay ra, nhảy qua bờ rào hòng chạy thoát. Kế bị người dân và công an xã khống chế sau đó.

"Nạn nhân Huội và Hảo có quen biết nhau. Động cơ Kế gây án đang được cơ quan điều tra làm rõ", ông Nguyễn Văn Long (Trưởng Công an xã Quỳnh Bảng) nói và cho biết nạn nhân Hảo đang được cấp cứu tại bệnh viện với vết thương nặng.