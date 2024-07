Đồng ý cho vay rồi lại thay đổi, người phụ nữ chết tức tưởi

Theo hồ sơ vụ án, ngày 12/6/2023, người dân xã Đông Sơn (Tam Điệp, Ninh Bình) bất ngờ phát hiện bà Phạm Thị H. (SN 1976) tử vong tại nhà. Do bà H. sống đơn thân, khi được tìm thấy đã chết, trong nhà nạn nhân mọi đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn nên nhiều người cho rằng nạn nhân trượt chân ngã dẫn tới hậu quả đau lòng. Sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Ninh Bình đã lập tức có mặt tại hiện trường. Bà H. nằm trên nền nhà, được xác định đã tử vong trước đó ít nhất 2 ngày, cơ thể có dấu hiệu phân hủy mạnh. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Ngoài vết thương ở vùng mặt, đầu, cơ thể nạn nhân không còn dấu vết nào khác. Toàn bộ đồ đạc trong nhà không bị xô đẩy, xáo trộn cũng chẳng có biểu hiện lục lọi, cạy phá. Xe máy còn cắm chìa khóa trong ổ. Căn nhà nạn nhân nằm ở cuối con ngõ cụt, vào thời điểm bà H. tử vong không ai hay biết. Các bác sĩ pháp y cho rằng, với vết thương trên đầu nạn nhân chắc chắn phải bị tác động bởi ngoại lực, cụ thể là vật cứng chứ không phải do tai nạn. Như vậy, cái chết của bà H. có dấu hiệu của một vụ án mạng. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Bà H. sống đơn thân, rất ít các mối quan hệ xã hội. Theo đánh giá của hàng xóm, người phụ nữ này hiền hòa, chưa làm mất lòng ai. Bà H. làm tại một công ty về da giày trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, mọi di biến động trong ngày không có gì bất thường. Mở rộng khám nghiệm, công an nhận thấy chiếc điện thoại của bà H. đã không còn, ngoài ra tìm trong nhà chẳng phát hiện bất cứ khoản tiền nào. Theo các điều tra viên, rất có thể bà H. bị sát hại và nghi phạm chỉ lấy đi những tài sản dễ cất giấu, tiêu thụ. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Qua nắm tình hình, các trinh sát "lần" ra một mối quan hệ đáng ngờ của bà H. Theo đó, thời gian qua, có một nam thanh niên thường xuyên qua lại với nạn nhân. Người này được làm rõ là Vũ Văn Doanh (SN 1993, trú tại Yên Mô, Ninh Bình). Doanh đang làm công nhân tại một khu công nghiệp trên địa bản tỉnh Ninh Bình. Đời tư của đối tượng này cũng khá phức tạp khi trải qua 2 đời vợ. Ở thời điểm hiện tại, Doanh ly thân với vợ 2 và sống cùng con tại nhà bố mẹ đẻ. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Qua kiểm tra camera nhà dân, công an phát hiện trước ngày xảy ra vụ án, có một nam thanh niên đi xe máy vào nhà nạn nhân. Người này mặc quần áo kín mít, đi xe máy đến nhà bà H. khoảng 1 giờ thì rời đi. Lúc này, Công an tỉnh Ninh Bình hướng nghi ngờ vào đối tượng Vũ Văn Doanh. Ở thời điểm đó, Doanh không có mặt tại nơi cư trú, không ai biết đối tượng đi đâu, làm gì. Theo người nhà, ngày 10/6 đối tượng vẫn đi làm, tuy nhiên xác minh tại công ty cho thấy Doanh đã không đến. Khoảng thời gian Doanh bất chợt biến mất trùng với thời điểm bà H. bị sát hại. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Qua xác minh và kiểm tra hàng trăm camera an ninh, công an nhận thấy Doanh di chuyển về tỉnh Hà Nam. Tại đây Doanh có một người bạn chưa biết nhân thân, lai lịch. Khi các trinh sát có mặt tại Hà Nam thì nhận được tin Doanh đã rời đi. Tiếp tục rà soát camera, tại trạm thu phí, công an tìm thấy hình ảnh Doanh đi qua, hướng về Hà Nội. Lúc này, một tổ công tác được cử bám theo cung đường di chuyển của Doanh. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Kiên trì rà soát, công an được một nhân chứng cho biết có nhìn thấy một nam thanh niên giống như miêu tả bắt xe taxi, tuy nhiên người này đi đâu, tên hãng xe là gì thì nhân chứng không rõ. Cùng thời điểm này, công an nhận được thông tin từ phía ngân hàng là tài khoản của nạn nhân H. xuất hiện giao dịch chuyển khoản 30 triệu đồng vào tài khoản mang tên Vũ Văn Doanh. Đến lúc này mọi nghi ngờ về Doanh đã đầy đủ căn cứ. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Doanh có một người họ hàng sinh sống ở TP Tuyên Quang, theo tài liệu trinh sát thì có nhiều khả năng đối tượng sẽ tìm về nơi này để lẩn trốn. Tuy nhiên, khi tới Tuyên Quang, nguồn tin lại báo Doanh quay về TP Thái Nguyên. Không bỏ lỡ giây phút nào, công an lập tức "bám gót", thế nhưng một lần nữa, Doanh nhanh hơn, anh ta đã vòng lại TP Tuyên Quang. Nhận định, Doanh cảnh giác, sẽ không đến nhà người thân nên Công an Ninh Bình đã phối hợp với công an tỉnh bạn tiến hành rà soát hàng loạt nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn TP Tuyên Quang. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Một nguồn tin từ chủ nhà nghỉ báo rằng, có nam thanh niên đến thuê phòng ở một mình, hình dáng khá giống mới miêu tả, chỉ khác là người này tóc vàng chứ không phải đen như hình ảnh công an cung cấp. Nửa đêm 13/6, Công an tỉnh Ninh Bình ập vào nhà nghỉ, khống chế người thanh niên tóc vàng đang trú ngụ một mình. Người này đã cúi đầu thừa nhận mình là Vũ Văn Doanh, kẻ gây ra cái chết cho bà H. tại TP Tam Điệp. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Tại cơ quan điều tra, Doanh khai có quan hệ thân thiết với bà H. Ngày 6/6/2023, Doanh gọi điện hỏi vay bà H. 2 triệu và được đồng ý. Ngày 10/6, khi Doanh đi xe máy đến, bà H bất ngờ thay đổi ý định, không cho vay tiền nữa. Bực tức, Doanh vớ chiếc thớt trong bếp đánh liên tiếp vào đầu nạn nhân. Thấy bà H gục xuống, Doanh lục lọi lấy đi chiếc điện thoại và 4 triệu đồng trong túi nạn nhân rồi bỏ đi. Khi biết công an đang truy tìm, Doanh đã bỏ trốn, thực hiện nhiều hành vi "cắt đuôi" nhưng vẫn không thoát. Sau này, tại phiên xét xử, xác định hành vi của Doanh là đặc biệt nghiêm trọng, TAND tỉnh Ninh Bình đã tuyên phạt đối tượng này mức án chung thân. >>> Xem thêm video: Bất ngờ nhân thân nghi phạm sát hại cô gái ở Bắc Ninh.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 12/6/2023, người dân xã Đông Sơn (Tam Điệp, Ninh Bình) bất ngờ phát hiện bà Phạm Thị H. (SN 1976) tử vong tại nhà. Do bà H. sống đơn thân, khi được tìm thấy đã chết, trong nhà nạn nhân mọi đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn nên nhiều người cho rằng nạn nhân trượt chân ngã dẫn tới hậu quả đau lòng. Sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Ninh Bình đã lập tức có mặt tại hiện trường. Bà H. nằm trên nền nhà, được xác định đã tử vong trước đó ít nhất 2 ngày, cơ thể có dấu hiệu phân hủy mạnh. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Ngoài vết thương ở vùng mặt, đầu, cơ thể nạn nhân không còn dấu vết nào khác. Toàn bộ đồ đạc trong nhà không bị xô đẩy, xáo trộn cũng chẳng có biểu hiện lục lọi, cạy phá. Xe máy còn cắm chìa khóa trong ổ. Căn nhà nạn nhân nằm ở cuối con ngõ cụt, vào thời điểm bà H. tử vong không ai hay biết. Các bác sĩ pháp y cho rằng, với vết thương trên đầu nạn nhân chắc chắn phải bị tác động bởi ngoại lực, cụ thể là vật cứng chứ không phải do tai nạn. Như vậy, cái chết của bà H. có dấu hiệu của một vụ án mạng. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Bà H. sống đơn thân, rất ít các mối quan hệ xã hội. Theo đánh giá của hàng xóm, người phụ nữ này hiền hòa, chưa làm mất lòng ai. Bà H. làm tại một công ty về da giày trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, mọi di biến động trong ngày không có gì bất thường. Mở rộng khám nghiệm, công an nhận thấy chiếc điện thoại của bà H. đã không còn, ngoài ra tìm trong nhà chẳng phát hiện bất cứ khoản tiền nào. Theo các điều tra viên, rất có thể bà H. bị sát hại và nghi phạm chỉ lấy đi những tài sản dễ cất giấu, tiêu thụ. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Qua nắm tình hình, các trinh sát "lần" ra một mối quan hệ đáng ngờ của bà H. Theo đó, thời gian qua, có một nam thanh niên thường xuyên qua lại với nạn nhân. Người này được làm rõ là Vũ Văn Doanh (SN 1993, trú tại Yên Mô, Ninh Bình). Doanh đang làm công nhân tại một khu công nghiệp trên địa bản tỉnh Ninh Bình. Đời tư của đối tượng này cũng khá phức tạp khi trải qua 2 đời vợ. Ở thời điểm hiện tại, Doanh ly thân với vợ 2 và sống cùng con tại nhà bố mẹ đẻ. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Qua kiểm tra camera nhà dân, công an phát hiện trước ngày xảy ra vụ án, có một nam thanh niên đi xe máy vào nhà nạn nhân. Người này mặc quần áo kín mít, đi xe máy đến nhà bà H. khoảng 1 giờ thì rời đi. Lúc này, Công an tỉnh Ninh Bình hướng nghi ngờ vào đối tượng Vũ Văn Doanh. Ở thời điểm đó, Doanh không có mặt tại nơi cư trú, không ai biết đối tượng đi đâu, làm gì. Theo người nhà, ngày 10/6 đối tượng vẫn đi làm, tuy nhiên xác minh tại công ty cho thấy Doanh đã không đến. Khoảng thời gian Doanh bất chợt biến mất trùng với thời điểm bà H. bị sát hại. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Qua xác minh và kiểm tra hàng trăm camera an ninh, công an nhận thấy Doanh di chuyển về tỉnh Hà Nam. Tại đây Doanh có một người bạn chưa biết nhân thân, lai lịch. Khi các trinh sát có mặt tại Hà Nam thì nhận được tin Doanh đã rời đi. Tiếp tục rà soát camera, tại trạm thu phí, công an tìm thấy hình ảnh Doanh đi qua, hướng về Hà Nội. Lúc này, một tổ công tác được cử bám theo cung đường di chuyển của Doanh. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Kiên trì rà soát, công an được một nhân chứng cho biết có nhìn thấy một nam thanh niên giống như miêu tả bắt xe taxi, tuy nhiên người này đi đâu, tên hãng xe là gì thì nhân chứng không rõ. Cùng thời điểm này, công an nhận được thông tin từ phía ngân hàng là tài khoản của nạn nhân H. xuất hiện giao dịch chuyển khoản 30 triệu đồng vào tài khoản mang tên Vũ Văn Doanh. Đến lúc này mọi nghi ngờ về Doanh đã đầy đủ căn cứ. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Doanh có một người họ hàng sinh sống ở TP Tuyên Quang, theo tài liệu trinh sát thì có nhiều khả năng đối tượng sẽ tìm về nơi này để lẩn trốn. Tuy nhiên, khi tới Tuyên Quang, nguồn tin lại báo Doanh quay về TP Thái Nguyên. Không bỏ lỡ giây phút nào, công an lập tức "bám gót", thế nhưng một lần nữa, Doanh nhanh hơn, anh ta đã vòng lại TP Tuyên Quang. Nhận định, Doanh cảnh giác, sẽ không đến nhà người thân nên Công an Ninh Bình đã phối hợp với công an tỉnh bạn tiến hành rà soát hàng loạt nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn TP Tuyên Quang. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Một nguồn tin từ chủ nhà nghỉ báo rằng, có nam thanh niên đến thuê phòng ở một mình, hình dáng khá giống mới miêu tả, chỉ khác là người này tóc vàng chứ không phải đen như hình ảnh công an cung cấp. Nửa đêm 13/6, Công an tỉnh Ninh Bình ập vào nhà nghỉ, khống chế người thanh niên tóc vàng đang trú ngụ một mình. Người này đã cúi đầu thừa nhận mình là Vũ Văn Doanh, kẻ gây ra cái chết cho bà H. tại TP Tam Điệp. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Tại cơ quan điều tra, Doanh khai có quan hệ thân thiết với bà H. Ngày 6/6/2023, Doanh gọi điện hỏi vay bà H. 2 triệu và được đồng ý. Ngày 10/6, khi Doanh đi xe máy đến, bà H bất ngờ thay đổi ý định, không cho vay tiền nữa. Bực tức, Doanh vớ chiếc thớt trong bếp đánh liên tiếp vào đầu nạn nhân. Thấy bà H gục xuống, Doanh lục lọi lấy đi chiếc điện thoại và 4 triệu đồng trong túi nạn nhân rồi bỏ đi. Khi biết công an đang truy tìm, Doanh đã bỏ trốn, thực hiện nhiều hành vi "cắt đuôi" nhưng vẫn không thoát. Sau này, tại phiên xét xử, xác định hành vi của Doanh là đặc biệt nghiêm trọng, TAND tỉnh Ninh Bình đã tuyên phạt đối tượng này mức án chung thân. >>> Xem thêm video: Bất ngờ nhân thân nghi phạm sát hại cô gái ở Bắc Ninh.