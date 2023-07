Khởi tố 5 đối tượng đuổi đánh nhóm thanh niên đang ngồi cửa nhà dân

Ngày 24/7, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 trong số 45 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” gồm: Chu Văn H. (SN 2003); Trần Văn T., (SN 2005); Hà Quang T. (SN 2005) đều trú tại xã Lương Phong, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang và Trần Văn T. (SN 2004); Nguyễn Huy H. (SN 2004) đều trú tại thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang.

Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh Công an huyện Tân Yên.

Trước đó, ngày 22/4, Công an huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang tiếp nhận tin báo có khoảng 40 thanh niên đi xe mô tô với tốc độ cao, mang theo hung khí từ huyện Hiệp Hòa đến xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên. Nhóm thanh niên trên đuổi đánh một số thanh niên đang ngồi chơi tại cửa nhà dân ở ven đường tỉnh 295 tại xã Ngọc Vân.

Tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Yên đã tổ chức xác minh làm rõ 45 nam thanh niên trên đến từ các xã: Hoàng Thanh, Hoàng An, Lương Phong, Hoàng Lương, Ngọc Sơn, thị trấn Thắng (Hiệp Hòa) tập trung tại xã Lương Phong mang theo dao phóng lợn, kiếm.

Sau đó, cả nhóm đi xe mô tô với tốc độ cao qua thị trấn Thắng đến xã Ngọc Vân theo đường tỉnh 295, phát hiện thấy ở ven đường có một số thanh niên (không quen biết) ở Ngọc Vân đang ngồi tại cửa nhà anh Nguyễn Văn Lục (SN 1969), trú tại thôn Làng Sai. Thấy vậy, một số đối tượng trong nhóm vòng xe máy quay lại sử dụng hung khí đuổi đánh. Sự việc ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã thu giữ phương tiện, hung khí gồm: 8 xe mô tô, kiếm, chổi cán gỗ, hót rác (kim loại) các đối tượng đã sử dụng khi thực hiện hành vi gây rối. Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Yên đang tiếp tục củng cố hành vi, vai trò của số đối tượng còn lại để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.