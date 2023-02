Bắt nguyên Phó Giám đốc CDC Hà Giang liên quan vụ Việt Á

Tại buổi họp báo Chính phủ chiều 2/2, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an đã cung cấp thông tin cho báo chí về kết quả và tiến độ điều tra vụ án Việt Á.

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, đến nay Bộ Công an đã khởi tố 29 vụ án/104 bị can (tăng 2 bị can); áp dụng các biện pháp phong tỏa, ngăn chặn, kê biên tài sản khoảng 1.700 tỷ đồng.

Bộ Công an đang tập trung đẩy nhanh tiến độ, cố gắng kết thúc điều tra trong quý I/2023. Tuy nhiên, do "án tại hồ sơ", cho nên cũng không loại trừ khả năng có thêm những tình tiết mới.