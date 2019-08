Bắt hàng loạt cán bộ quận Hà Đông vì liên quan dự án xây dựng

(Kiến Thức) - Công an TP Hà Nội vừa khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 cán bộ thuộc quận Hà Đông do liên quan đến các dự án xây dựng sai phạm trên địa bàn.

Ngày 6/8, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 cán bộ thuộc quận Hà Đông, Hà Nội do liên quan đến sai phạm tại dự án chung cư CT6 Bemes ở phường Kiến Hưng.

Cụ thể, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các bị can Nguyễn Duy Uyển - chủ tịch UBND phường Kiến Hưng, quận Hà Đông; Vương Đăng Quân - nguyên phó chánh Thanh tra Xây dựng quận Hà Đông và Mai Quang Bài - cán bộ Đội quản lý trật tự xây dựng quận Hà Đông.

Cả ba bị can bị khởi tố để điều tra về hành vi "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Một dự án sai phạm tại phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội). Ảnh: Vietnamnet

Thông tin ban đầu, qua quá trình điều tra vụ án sai phạm tại một số dự án xây dựng trên địa bàn, cơ quan công an xác định 3 bị can trên có liên quan đến những sai phạm.