Phó Viện trưởng VKSND mặt lạnh như tiền khi bị bắt quả tang nhận hối lộ

Khoảng gần 17h ngày 2/8, tại ấp Tân Lợi, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, ông Đặng Trường An đang nhận hối lộ 2.500 USD của bị can T. (ngụ ấp Tân Tây, xã Tân Hưng) thì bị Cơ quan điều tra Viện KSND phía Nam bắt quả tang. Ảnh: Tân Châu. Tại buổi khám xét người phó Viện trưởng Viện KSND huyện Tân Châu Đặng Trường An của Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao, còn có sự chứng kiến của chính quyền địa phương và người dân trong khu vực xã Tân Hưng. Ông T. là bị can trong vụ án “Cố ý gây thương tích” mà Viện KSND huyện Tân Châu đang thụ lý. Về vụ án “Cố ý gây thương tích” này có nội dung là, năm 2017, sau khi đi hát karaoke ở ấp Tân Tây, xã Tân Hưng, 4 thanh niên ngụ ở xã Tân Hưng này lấy xe mô tô ra về. Lúc vừa ra khỏi quán karaoke, 1 thanh niên trong nhóm đã điều khiển xe máy đi ngược chiều, pha đèn vào 1 thanh niên khác, nên xảy cự cãi rồi ẩu đả. Công an huyện Tân Châu hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện KSND huyện Tân Châu đề nghị truy tố 2 bị can về tội “Cố ý gây thương tích”. Viện KSND huyện Tân Châu chưa ban hành cáo trạng thì xảy ra vụ ông An nhận hối lộ 2.500 USD của 1 bị can. Thẻ Hội viên Hội luật gia mà Cơ quan điều tra thu giữ của ông An. Ảnh: Tân Châu Giấy chứng nhận xe máy khớp với xe ông An đến hiện trường nhận hối lộ, đăng ký tại huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Tân Châu Toàn bộ tang vật khám xét trong người ông An. Ảnh: Tân Châu. Dẫn giải ông An sau khi khám xét người. Ảnh: Tân Châu. Ông Đặng Trường An vào thời điểm bị bắt giữ là phó Viện trưởng Viện KSND huyện Tân Châu. Trước đó ông An là phó Viện trưởng Viện KSND huyện Hòa Thành (tỉnh Tây Ninh). Ảnh: Tân Châu.

Khoảng gần 17h ngày 2/8, tại ấp Tân Lợi, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, ông Đặng Trường An đang nhận hối lộ 2.500 USD của bị can T. (ngụ ấp Tân Tây, xã Tân Hưng) thì bị Cơ quan điều tra Viện KSND phía Nam bắt quả tang. Ảnh: Tân Châu. Tại buổi khám xét người phó Viện trưởng Viện KSND huyện Tân Châu Đặng Trường An của Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao, còn có sự chứng kiến của chính quyền địa phương và người dân trong khu vực xã Tân Hưng. Ông T. là bị can trong vụ án “Cố ý gây thương tích” mà Viện KSND huyện Tân Châu đang thụ lý. Về vụ án “Cố ý gây thương tích” này có nội dung là, năm 2017, sau khi đi hát karaoke ở ấp Tân Tây, xã Tân Hưng, 4 thanh niên ngụ ở xã Tân Hưng này lấy xe mô tô ra về. Lúc vừa ra khỏi quán karaoke, 1 thanh niên trong nhóm đã điều khiển xe máy đi ngược chiều, pha đèn vào 1 thanh niên khác, nên xảy cự cãi rồi ẩu đả. Công an huyện Tân Châu hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện KSND huyện Tân Châu đề nghị truy tố 2 bị can về tội “Cố ý gây thương tích”. Viện KSND huyện Tân Châu chưa ban hành cáo trạng thì xảy ra vụ ông An nhận hối lộ 2.500 USD của 1 bị can. Thẻ Hội viên Hội luật gia mà Cơ quan điều tra thu giữ của ông An. Ảnh: Tân Châu Giấy chứng nhận xe máy khớp với xe ông An đến hiện trường nhận hối lộ, đăng ký tại huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Tân Châu Toàn bộ tang vật khám xét trong người ông An. Ảnh: Tân Châu. Dẫn giải ông An sau khi khám xét người. Ảnh: Tân Châu. Ông Đặng Trường An vào thời điểm bị bắt giữ là phó Viện trưởng Viện KSND huyện Tân Châu. Trước đó ông An là phó Viện trưởng Viện KSND huyện Hòa Thành (tỉnh Tây Ninh). Ảnh: Tân Châu.