Bố cầm then cửa đánh 2 con nhỏ chấn thương sọ não: Khởi tố bị can

(Kiến Thức) - Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình vừa khởi tố vụ án, khởi bị can, ra lệnh tạm giam bị can đối với Vũ Đăng Dưỡng – kẻ dùng then cửa đánh hai con ruột ở Thái Bình gây bức xúc dư luận.