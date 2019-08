Bắt giữ hot girl 18 tuổi cầm đầu đường giây gái gọi cao cấp

(Kiến Thức) - Ngày 8/8, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa bắt triệt phá đường dây gái gọi do Hồ Thị Thúy Hằng (SN 2001) trú tại khối 9, phường Lê Lợi, TP Vinh cầm đầu.