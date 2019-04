Mỹ nhân kiện vì bị tung tin là gái gọi của Seungri là ai?

Go Joon Hee bị vạ lây vì scandal của ca sĩ Seungri khi một số cư dân mạng tung tin cô nằm trong đường dây môi giới mại dâm của cựu thành viên nhóm Big Bang. Go Joon Hee lập tức lên tiếng khẳng định không liên quan đến scandal của Seungri. Nữ diễn viên sinh năm 1985 từng hoạt động chung công ty quản lý với Seungri nên có quen biết đàn em. Dù phủ nhận tin đồn là gái gọi của Seungri nhưng Go Joon Hee vẫn trở thành đề tài bàn tán của dư luận khiến cô phải mạnh tay với những người tung tin đồn. Go Joon Hee tâm sự gia đình, người hâm mộ của cô bị tổn thương bởi những tin đồn thất thiệt. Mỹ nhân xứ Hàn khởi nghiệp là một người mẫu vào năm 2001. Từ năm 2003, Go Joon Hee lấn sân đóng phim. Một số bộ phim có sự tham gia diễn xuất của cô gồm "She was pretty", "Architecture 101"... Xuất thân là người mẫu, Go Joon Hee sở hữu vóc dáng quyến rũ. Ngoài đời, nữ diễn viên chuộng trang phục gợi cảm. Mỹ nhân xứ Hàn được đánh giá cao về phong cách thời trang đời thường lẫn sự kiện. Go Joon Hee nổi tiếng là người đẹp cá tính, gợi cảm. Bước sang tuổi 34, cô đồng nghiệp cũ của Seungri vẫn chưa lên xe hoa. Go Joon Hee hiện được xem là "Biểu tượng thời trang của Hàn Quốc". Xem video "Những mỹ nhân bị vạ lây vì bê bối của Seungri". Nguồn Youtube/vtc

