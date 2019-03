Danh tính nữ diễn viên bị đồn là gái gọi xuyên quốc gia

Nữ diễn viên phim "She was pretty" bị đồn phải sang New York để "tiếp khách".

Sau khi một loạt ngôi sao nữ showbiz Hàn vô tình bị vướng vào nghi vấn liên quan đến đường dây môi giới mại dâm, tới lượt Go Joon Hee bị liên đới.

Go Joon Hee bị đồn làm gái gọi. Ngày 27/3, trên instagram của Go Joon Hee bất ngờ xuất hiện những câu hỏi trực diện, xuất phát từ tin đồn nữ diễn viên có liên quan tới đường dây mại dâm bị nghi ngờ do Seungri chỉ đạo. Fan để lại câu hỏi: "Người ta nói chị là cô gái đã được Seungri gọi tiếp khách cho những nhà đầu tư có phải không?". Ngay lập tức, Go Joon Hee đáp: "Không phải vậy". Fan tiếp tục hỏi: "Người ta nói chị thân với Choi Jong Hoon?". Choi Jong Hoon là một trong những nam ca sĩ có mặt trong nhóm chat sex bị phát hiện của Seungri. Anh này bị cảnh sát điều tra phát tán 2 video quan hệ bất hợp pháp khi chưa được cho phép. "Chị có phải là nữ diễn viên đã đi New York như tin đồn?" - fan tiếp tục hỏi. Go Joon Hee đều phủ nhận. Trong chương trình We want to know (tạm dịch: Chúng tôi muốn biết) của đài SBS, Hàn Quốc phát sóng ngày 23/3, cuộc hội thoại giữa Seungri và Jung Joon Young, Choi Jong Hyun có nhắc đến việc một nữ diễn viên cần tới New York để chuẩn bị cho bữa tiệc nhằm phục vụ thương gia Nhật Bản vào năm 2015. Seungri bị điều tra vì nghi ngờ môi giới mại dâm xuyên quốc gia cho các nhà đầu tư .

Trong đoạn chat, Seungri nói: "Cần đi từ 20h tối đến 4h sáng". Jung Joon Young trả lời: "Tôi biết rồi. Phải gọi mấy cô gái đến lúc 20h đúng không?". Choi Jong Joon viết: "Seungri này, thấy bảo X (tên nữ diễn viên) phải đi New York". Seungri tỏ ra thất vọng: "Chị ấy lại phải đi New York tiếp à?". Đáp lại là lời của Choi Jong Hoon: "Dù sao thì nữ diễn viên như X mấy ngày nghỉ đó đều phải ra nước ngoài cả".

Ngay khi nội dung đoạn tin nhắn chat này được tiết lộ trên truyền hình, cư dân mạng Hàn đã đặt nghi vấn nữ diễn viên bị nhắc tới là Go Joon Hee. Ngoài việc Go Joon Hee cùng công ty quản lý YG Entertainment với Seungri, cô còn có mặt ở New York (Mỹ) trong khoảng thời gian trên. Giữa "bão" tin đồn, nữ diễn viên đột ngột bỏ tham gia tác phẩm Perfume.