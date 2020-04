Bắt giam nam thanh niên mượn xe đi cầm cố lấy tiền tiêu xài

Ngày 8/4, thông tin từ công an tỉnh Lai Châu cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Than Uyên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lừ Tiến Dũng (SN 1996, trú tại khu 9, thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Lừ Tiến Dũng tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Trước đó, khoảng 9h45, ngày 11/3, công an huyện Than Uyên tiếp nhận đơn trình báo của anh Lò Văn Lả (SN 1975, trú tại xã Mường Than, huyện Than Uyên) về cho Dũng mượn xe máy nhãn hiệu Honda Wave mang BKS: 25T1-065.93 từ tháng 9/2019 nhưng đến nay Dũng vẫn chưa trả và không liên lạc được.