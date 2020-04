Bắt nữ đại gia BĐS Dương Đường cùng “đồng phạm” ở Thái Bình

(Kiến Thức) - Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 bị can tại TP Thái Bình để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích”.