Bắt Giám đốc và 2 phó GĐ Trung tâm Đăng kiểm Thừa Thiên Huế

Chiều ngày 16/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh TT. Huế đã khởi tố vụ án hình sự nhận hối lộ, khởi tố bị can về tội nhận hối lộ được quy định tại điều 354 Bộ luật hình sự và khám xét nơi ở đối với ba đối tượng các thành viên của Ban Giám đốc Trung tâm đăng kiểm cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bắt giám đốc cùng 2 phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm TT.Huế

Theo thông tin ban đầu: các đối tượng bị bắt gồm Đào Hữu Long, SN 1964, ở 159/4 đường Phan Đình Phùng, phường Phú Nhuận, TP Huế; Trần Hưng Huy, SN 1967, ở 41 Nguyễn Văn Ba, phường An Cựu, TP. Huế; Dương Phúc Thiện, SN 1982, tổ 1, phường Thủy Phương, TX, Hương Thủy.

Được biết, thời gian qua, được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, qua công tác nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TT. Huế đã phát hiện: từ năm 2018 đến nay, các đối tượng Long, Huy, Thiện – là các thành viên của Ban Giám đốc Trung tâm đăng kiểm cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế đã có hành vi nhận tiền của nhiều chủ phương tiện xe cơ giới để hợp thức hóa hồ sơ cải tạo xe ô tô và giấy phép chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Công an đang đọc lệnh bắt giam các đối tượng

Các lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh TT. Huế phê chuẩn, Cơ quan điều tra Công an TT. Huế đã tổ chức thi hành và đang củng cố hồ sơ điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.