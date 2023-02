Những sư đoàn nào của Nga đã nổ súng phát động tấn công

Bốn sư đoàn chủ lực của Quân đội Nga đó là Sư đoàn bộ binh cơ giới 3, Sư đoàn dù cận vệ 76, Sư đoàn xe tăng 90 và Sư đoàn bộ binh cơ giới 144 đã đồng loạt mở các mũi tấn công trên tuyến Kreminna –Svatove thuộc tỉnh Lugansk, miền Đông Ukraine. Sau nhiều tháng huấn luyện, Quân đội Nga đã được trang bị đầy đủ và tung ra đợt tấn công như vũ bão đầu tiên, nhằm bao vây 6 lữ đoàn dã chiến của Ukraine gần Kreminna (giáp với tỉnh Donetsk); đồng thời tổ chức tấn công vào Lyman từ phía bắc, nhằm mở đường tấn công cứ điểm đô thị Slavyansk từ hướng bắc. Để ngăn chặn quân đội Nga tấn công, Quân đội Ukraine đã triển khai nhiều trận địa phòng ngự được bố trí liên hoàn ở các vị trí tiền phương. Một cụm công sự nòng cốt của Quân đội Ukraine không chỉ có công sự chiến đấu, mà còn có hầm ngầm, ụ súng, hào giao thông, hầm pháo và boongke bọc thép. Loại hầm bọc thép này được xây dựng ở trung tâm hào chiến đấu, bốn phía có lỗ bắn và cửa sổ quan sát; có thể được trang bị 1 súng máy. Hiện tại, nguyên nhân quan trọng khiến Quân đội Nga đang dần chiếm ưu thế trên chiến trường là Ukraine có ít đạn dược hơn Nga, số lượng pháo bắn ra mỗi ngày là với tỷ lệ khoảng 1/5. Để tạo thành thế đột phá, Quân đội Nga đã hình thành nhiều cụm lực lượng nhỏ, nhằm phát huy lợi thế riêng và khả năng cơ động linh hoạt hơn, để tiến hành tác chiến nhằm thích ứng với chiến trường chia cắt của Nga và Ukraine. Sau khi nổ súng, pháo binh của nhóm tấn công Nga sẽ bắt đầu áp chế hỏa lực, nếu Quân đội Ukraine ngoan cường chống cự. Đơn vị pháo binh hạng nặng trực thuộc sư đoàn Quân đội Nga bắt đầu chiến đấu, pháo và súng cối của nhóm xung kích Nga tập trung vào các vị trí tiền tiêu của Quân đội Ukraine. Sau khi pháo binh bắn phá chuẩn bị, bộ phận rà phá mìn, phá chướng ngại vật, tiến theo đội hình chiến đấu, mở cửa rộng 300m. Dưới làn khói đạn còn bao phủ, những chiếc xe tăng T-90 của Nga đã tiến hành đột kích, dẫn các xe chiến đấu bộ binh tấn công vào trận địa phòng ngự của Quân đội Ukraine. Khả năng tổ chức tấn công của lữ đoàn chiến đấu Nga với chính diện phía trước từ 5-8 km, chiều sâu từ 10 đến 20 km. Tuy nhiên tùy theo điều kiện chiến trường, đội hình hành quân của các tiểu đoàn và đại đội trực thuộc lữ đoàn có thể thay đổi. Một trong những đặc điểm của khu vực Kreminna là rừng rậm bao phủ, chỉ có một con đường nhỏ hẹp, dễ phòng thủ và khó tấn công. Do đó, Quân đội Ukraine đã không thể phản công thành công trong vài tháng, kể từ tháng 9. Tuy nhiên, nếu muốn mở cuộc phản công, Quân đội Nga phải đi qua con đường hẹp này để tiến vào khu vực trống trải. Quân đội Ukraine triển khai các trận địa và bố trí lực lượng phục kích trên đường hẹp để tấn công các binh đoàn cơ giới Nga đang tấn công. Kết quả là đội tiên phong của Quân đội Nga đã mất rất nhiều xe tăng và xe bọc thép, thậm chí cả phương tiện hỗ trợ xe tăng BMPT-72 "Kẻ hủy diệt 2" mới chỉ mới đem tới chiến trường Ukraine để thử nghiệm cũng bị phá hủy. Pháo tự hành của Quân đội Ukraine đã sử dụng đạn pháo dẫn đường Excalibur 155mm do Mỹ sản xuất, để tiêu diệt xe tăng, xe bọc thép của quân Nga từ xa, và các nhóm tấn công thiết giáp bằng dao sắc bén của Quân đội Nga lần lượt bị tiêu diệt. Trên khắp chiến trường Kreminna, mặc dù các lực lượng hàng đầu của Quân đội Nga trên đường đi đều bị ít nhiều tổn thất. Nhưng nhìn chung, Quân đội Nga đã có những bước tiến vượt bậc. Tuyến phòng thủ của Ukraine ở phía tây Chervonopopivka đã bị chọc thủng và Quân đội Nga đã tiến được khoảng 800-1000 mét về phía tây. Ở hướng Prosenka, Quân đội Ukraine đã chặn đứng cuộc tấn công của Quân đội Nga. Nếu 4 sư đoàn át chủ bài của Quân đội Nga có thể tiến qua tuyến Kreminna –Svatove, từ đó tạo bàn đạp trực tiếp tấn công Seversk và Liman từ phía bắc. Cùng với quân Nga đang tấn công theo hướng Bakhmut, hai cánh sẽ tạo thành một gọng kìm vào hai thành phố trọng điểm Slavyansk và Kramatok ở Donetsk. Rất có thể, Quân đội Nga chỉ tập trung khoảng 100.000 quân cho cuộc phản công lớn này, để thực hiện các mũi tấn công then chốt. Còn 200.000 quân dự trữ khác, sẽ được để lại cho luân chuyển và bổ sung cho các đợt chiến dịch. Bằng cách này, Quân đội Nga chịu ít áp lực hơn về mặt hậu cần và hỏa lực. Nếu một đội quân 500.000 quân tấn công trên một mặt trận dài hơn 1.000 km, khả năng hậu cần của Quân đội Nga sẽ không thể chịu nổi. Mục tiêu phản công của Nga có thể chỉ là thành phố “song sinh” Slavyansk và Kramatok, nơi sẽ giải quyết dứt điểm giao tranh ở vùng Donbass. Chỉ cần Quân đội Ukraine ở Donbass có thể bị quét sạch hoàn toàn và Nga có thể chiếm được toàn bộ khu vực Donbass, thì về cơ bản, Moskva có thể hoàn thành hai mục tiêu lớn là phi quân sự hóa và tràn ngập Donbass như mục tiêu đã tuyên bố trước đó. Theo thông tin mới nhất, lực lượng lính đánh thuê Wagner, đã tổ chức tấn công chớp nhoáng và nhanh chóng hình thành vòng vây trên hướng Bakhmut. Có tin quân Wagner đã chiếm được một cao nguyên chiến lược quan trọng ở Bakhmut, đó là Núi Đỏ Krasnoya Gora và làm đầu cầu tiếp tục tấn công về phía tây và sẽ có thể cắt đứt hoàn toàn con đường M03. Bản thân Bakhmut là đầu mối giao thông khu vực, nên Quân đội Ukraine có thể nhanh chóng bổ sung binh lực, tiếp tế cho tiền tuyến thông qua mạng lưới đường bộ, đây cũng là một trong những điều kiện tiên quyết để hơn 100.000 quân Nga và Ukraine “quyết chiến” tại Bakhmut trong hơn 7 tháng. Giải quyết xong Bakhmut, Quân đội Nga sẽ tấn công Seversk từ ở phía bắc và phía nam. Seversk và Kreminna rất gần nhau. Tràn ngập được Seversk sẽ cho phép pháo binh tầm xa của Nga bao phủ sườn phía nam của Kreminna và khi đó, Quân đội Ukraine ở Kreminna sẽ bị bao vây theo hai gọng kìm nam-bắc.

