Nữ DJ hot nhất xứ Hàn diện bikini “bé xíu” khoe đường cong

Nữ DJ Soda tên thật là Hwang So Hee. Người đẹp sinh năm 1988 tại Seoul, Hàn Quốc. Soda là một trong những DJ nổi tiếng của xứ sở kim chi và đã tạo dựng được chỗ đứng tại châu Á. Mới đây DJ Soda khiến cộng đồng mạng "đứng ngồi không yên" khi diện 1 thiết kế áo tắm màu hồng với các đường cắt may độc đáo. Vốn sở hữu nước da trắng ngần đặc trưng của người con gái xứ Kim Chi cùng với vóc dáng chuẩn làng chơi nhạc, Soda sớm thu về gấp đôi lượt tương tác so với bài đăng thường thấy. Nữ DJ Hàn Quốc đính kèm dòng chú thích chúc mừng tới các cặp đôi nhân ngày lễ đặc biệt này trên Facebook gần 10 triệu người theo dõi. Đây không phải lần đầu tiên cô nàng mặc những thiết kế thách thức như thế này. Dù hoạt động không còn sôi nổi và độ nổi tiếng không được như xưa, nhưng không thể phủ nhận sức hút của DJ Soda. Nữ Dj sở hữu nhan sắc sinh đẹp, đặc biệt là body cực chuẩn khéo khoe qua những điệu nhảy gợi cảm khuấy động không khí ở bất kỳ nơi nào cô xuất hiện. Cô từng biểu diễn và được chào đón ở nhiều nơi trên thế giới, từ châu Á đến châu Mỹ. DJ Soda đặc biệt được biết đến với các ca khúc như 22 Cities, Stay Sweet, Okay… Soda đi đến đâu là lại "tạo bão" đến đó vì vừa đẹp lại vừa chơi nhạc hay. Người đẹp từ lâu được săn đón rất nồng hậu tại các cường quốc. Ảnh: FBNV

