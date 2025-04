Bắt đối tượng trộm tiền và xe của người họ hàng

Ngày 14/4, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Công an xã Bắc La, huyện Văn Lãng vừa đấu tranh, làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Đối tượng gây án là Hứa Văn Lập (SN 1999, trú tại thôn Nặm Slù, xã Bắc La), có quan hệ họ hàng với bị hại.

Đối tượng Hứa Văn Lập và tang vật vụ trộm.

Theo điều tra, tối 5/4, anh Hứa Văn Hưởng (sinh năm 1998, trú cùng thôn) đến nhà bác ruột là ông Hứa Văn Du để chăm sóc bà nội ốm nặng. Khoảng 22h cùng ngày, Hứa Văn Lập cũng đến và ngủ lại. Sáng hôm sau, anh Hưởng phát hiện bị mất 235.000 đồng để trong túi quần và chiếc xe máy hiệu Honda Wave BKS 12V1-080.93 dựng ở sân. Do nghi ngờ Lập, nhưng vì là người trong họ nên anh Hưởng chưa trình báo ngay. Đến 17h30 ngày 6/4, không liên lạc được với Lập, anh Hưởng đã báo sự việc cho Công an xã Bắc La.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Bắc La phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức xác minh, truy xét; đã xác định Hứa Văn Lập là nghi phạm và tiến hành truy tìm. Đến ngày 10/4, tổ công tác đã phát hiện và làm rõ đối tượng Hứa Văn Lập khi đang có mặt tại địa bàn thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; đã thu giữ chiếc xe máy tang vật mà Lập đã trộm mang đi cầm cố trước đó. Đối tượng sau đó được đưa về trụ sở Công an xã Bắc La để đấu tranh, làm rõ.

Tại cơ quan Công an, Hứa Văn Lập khai nhận: khoảng 3h sáng 6/4, sau khi tỉnh dậy tại nhà ông Du, Lập nảy sinh ý định trộm cắp, lấy tiền trong túi quần anh Hưởng và chìa khóa xe trên bàn rồi đi xe về nhà. Sau đó, Lập mang xe đến thị trấn Na Sầm mua ma túy sử dụng, rồi di chuyển đến thị xã Việt Yên (Bắc Giang), cầm cố chiếc xe cho một người tên Nhạn (không rõ tên tuổi, địa chỉ) với giá 5 triệu đồng rồi ở lại làm thuê.

Hiện Công an xã Bắc La đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.