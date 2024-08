1001 cách chống trộm trái cây phải thốt lên “khó vậy cũng nghĩ ra“

Cả quá trình trồng cây, bón phân, trừ sâu đến khi cây ra hoa, kết trái tốn không biết bao nhiêu thời gian, thế nhưng có những kẻ "há miệng chờ sung" chỉ chực chờ ngày quả chín là chôm chỉa ngay. Vì vậy rất nhiều nhiều chủ nhà đã phát minh ra muôn cách chống trộm bá đạo. Kẻ trộm nhìn thấy cảnh này chẳng phải "thót tim lên tận miệng". Dù chỉ là rắn giả song cũng đủ khiến người yếu tim "chạy mất dép". Chỉ nhìn từ xa thôi thì không thể nào xác định được đây là rắn giả. Nhìn thấy chữ thuốc sâu thì kẻ trộm cũng ái ngại. Thôi thì xích cả cây cả quả vào cho chắc. Gia chủ quyết định "đóng gói" luôn trên cây nhãn thế này cho chắc. Rào bằng thép thôi chưa đủ, phải dằn thêm vài tảng đá to to bên dưới mới bảo vệ được những trái mít. Tấm bảng hi vọng đánh thức lương tâm những "hoa quả tặc". Đánh dấu bản quyền luôn rồi nhé. (Ảnh: tổng hợp Internet)

Cả quá trình trồng cây, bón phân, trừ sâu đến khi cây ra hoa, kết trái tốn không biết bao nhiêu thời gian, thế nhưng có những kẻ "há miệng chờ sung" chỉ chực chờ ngày quả chín là chôm chỉa ngay. Vì vậy rất nhiều nhiều chủ nhà đã phát minh ra muôn cách chống trộm bá đạo. Kẻ trộm nhìn thấy cảnh này chẳng phải "thót tim lên tận miệng". Dù chỉ là rắn giả song cũng đủ khiến người yếu tim "chạy mất dép". Chỉ nhìn từ xa thôi thì không thể nào xác định được đây là rắn giả. Nhìn thấy chữ thuốc sâu thì kẻ trộm cũng ái ngại. Thôi thì xích cả cây cả quả vào cho chắc. Gia chủ quyết định "đóng gói" luôn trên cây nhãn thế này cho chắc. Rào bằng thép thôi chưa đủ, phải dằn thêm vài tảng đá to to bên dưới mới bảo vệ được những trái mít. Tấm bảng hi vọng đánh thức lương tâm những "hoa quả tặc". Đánh dấu bản quyền luôn rồi nhé. (Ảnh: tổng hợp Internet)