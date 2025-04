Hàng vạn người dân đến dâng hương tri ân tại Ngã ba Đồng Lộc

Như lời hẹn ước, cứ đến dịp ngày hội thống nhất non sông, du khách khắp mọi miền đất nước lại tìm về địa chỉ đỏ - Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) để dâng hương, bày tỏ lòng thành kính, tri ân những anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc Những đoàn cựu chiến binh với mái tóc bạc phơ, những bạn trẻ đầy nhiệt huyết, những gia đình mang theo cả thế hệ con cháu... tất cả đều chung một tấm lòng thành kính, tưởng nhớ về mười cô gái thanh niên xung phong và các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh tại mảnh đất này. Bác Trần Thị Vân (Nghệ An) xúc động, chia sẻ: "Chúng tôi vượt hơn 50km về đây thăm lại chiến trường xưa. Mỗi lần đặt chân đến Ngã ba Đồng Lộc, ký ức về những ngày tháng gian khổ mà hào hùng lại ùa về. Chúng tôi sống sót trở về, mang ơn sự hy sinh của đồng đội biết bao". Trong những đoàn người trở về địa chỉ đỏ, ngoài những cựu chiến binh khoác lên mình màu xanh áo lính, còn có những đoàn học sinh mang trên mình chiếc áo cờ đỏ sao vàng. Em Nguyễn Thị Hải Yến (Hà Nội) chia sẻ: "Qua những bài học lịch sử và những câu chuyện kể, em hiểu được giá trị của hòa bình ngày hôm nay được đánh đổi bằng xương máu của biết bao người. Đến đây, em cảm nhận rõ hơn sự thiêng liêng của lịch sử và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc giữ gìn và phát huy những giá trị đó". Theo ghi nhận của pv, sáng 30/4, các hoạt động tri ân tại Ngã ba Đồng Lộc diễn ra trang trọng và ý nghĩa. Lễ dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm, Nhà bia tưởng niệm các liệt sỹ thanh niên xung phong, khu mộ mười cô gái... được tổ chức với sự tham gia của đông đảo người dân và các đoàn thể. Được biết, từ đầu tháng 4 đến nay, địa chỉ đỏ đã đón 85.000 lượt khách tham quan, dự kiến qua đợt lễ 30/4 sẽ đạt con số hơn 100.000 lượt du khách.Trao đổi với pv, ông Đặng Quốc Vũ - Trưởng Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc - cho biết: "Đây là thời điểm người dân có kỳ nghỉ lễ dài, kết hợp với thời tiết thuận lợi cho các hoạt động tưởng niệm và du lịch tâm linh, thời điểm cao nhất chúng tôi đón khoảng 5.000 du khách/ngày. Năm nay chúng tôi đã thiết kế thêm khu vực chụp ảnh cho du khách tham quan…”.

Như lời hẹn ước, cứ đến dịp ngày hội thống nhất non sông, du khách khắp mọi miền đất nước lại tìm về địa chỉ đỏ - Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) để dâng hương, bày tỏ lòng thành kính, tri ân những anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc Những đoàn cựu chiến binh với mái tóc bạc phơ, những bạn trẻ đầy nhiệt huyết, những gia đình mang theo cả thế hệ con cháu... tất cả đều chung một tấm lòng thành kính, tưởng nhớ về mười cô gái thanh niên xung phong và các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh tại mảnh đất này. Bác Trần Thị Vân (Nghệ An) xúc động, chia sẻ: "Chúng tôi vượt hơn 50km về đây thăm lại chiến trường xưa. Mỗi lần đặt chân đến Ngã ba Đồng Lộc, ký ức về những ngày tháng gian khổ mà hào hùng lại ùa về. Chúng tôi sống sót trở về, mang ơn sự hy sinh của đồng đội biết bao". Trong những đoàn người trở về địa chỉ đỏ, ngoài những cựu chiến binh khoác lên mình màu xanh áo lính, còn có những đoàn học sinh mang trên mình chiếc áo cờ đỏ sao vàng. Em Nguyễn Thị Hải Yến (Hà Nội) chia sẻ: "Qua những bài học lịch sử và những câu chuyện kể, em hiểu được giá trị của hòa bình ngày hôm nay được đánh đổi bằng xương máu của biết bao người. Đến đây, em cảm nhận rõ hơn sự thiêng liêng của lịch sử và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc giữ gìn và phát huy những giá trị đó". Theo ghi nhận của pv, sáng 30/4, các hoạt động tri ân tại Ngã ba Đồng Lộc diễn ra trang trọng và ý nghĩa. Lễ dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm, Nhà bia tưởng niệm các liệt sỹ thanh niên xung phong, khu mộ mười cô gái... được tổ chức với sự tham gia của đông đảo người dân và các đoàn thể. Được biết, từ đầu tháng 4 đến nay, địa chỉ đỏ đã đón 85.000 lượt khách tham quan, dự kiến qua đợt lễ 30/4 sẽ đạt con số hơn 100.000 lượt du khách. Trao đổi với pv, ông Đặng Quốc Vũ - Trưởng Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc - cho biết: "Đây là thời điểm người dân có kỳ nghỉ lễ dài, kết hợp với thời tiết thuận lợi cho các hoạt động tưởng niệm và du lịch tâm linh, thời điểm cao nhất chúng tôi đón khoảng 5.000 du khách/ngày. Năm nay chúng tôi đã thiết kế thêm khu vực chụp ả nh cho du khách tham quan…”.