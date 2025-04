Trùm giang hồ khét tiếng Nam "con" và những cuộc ra tay tàn độc

Theo hồ sơ, Đào Xuân Nam (tức Nam "con", SN 1982, trú ở huyện An Lão, Hải Phòng) là một trong số những đệ tử đắc lực của Ngô Văn Long (tức "Long Vàng", giang hồ khét tiếng ở Hà Nội một thời. Những năm thập niên 2000, Long được giới giang hồ nể trọng bởi hoạt động kinh tế ngầm trong việc cho vay lãi nặng và tổ chức đánh bạc. Gần như không trực tiếp tham gia các trận huyết chiến, song Long Vàng luôn có nhiều đệ tử sẵn sàng ra tay theo mệnh lệnh. Một trong số đó là Nam "Con". Năm 2002, bà Phạm Thúy N. (SN 1952, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) quen biết và có quan hệ làm ăn với ông Trần Quang K. (SN 1966, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) khi hai người đang làm ăn kinh doanh ở Nga. Tính đến năm 2006, ông K. còn nợ bà N. 180.000 USD. Bà N. nhiều lần đòi, nhưng ông K. không trả vì cho rằng đã thanh toán hết số tiền này. Đến năm 2007, ông K. về Việt Nam kinh doanh. Bà N. cho rằng ông Khánh trốn nợ không trả nên bức xúc. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Khoảng tháng 3/2008, bà N. từ Nga về Việt Nam gặp và kể cho Ngô Văn Long về việc ông K. nợ tiền nhưng không trả. Do có quan hệ từ trước với ông K. nên Long chủ động liên hệ và hẹn ông K. đến quán cà phê để nói chuyện cùng bà N. về khoản nợ. Tại đây, Long đưa cho ông K. giấy ghi nợ và nói: “Việc này tao không giải quyết không được, mày tự lo trả chị tao đi, không thì không xong đâu”. Biết Long là dân “xã hội”, nên ông K. hoảng sợ xin cho về xem lại sổ sách rồi trả tiền sau. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Sau khi ông K. ra về, bà N. nói với Long, nếu đòi được tiền, bà chỉ lấy một nửa. Vài ngày sau, Long và bà N. hẹn vợ chồng ông K. ở một quán cà phê trên phố Tông Đản (quận Hoàn Kiếm) để nói chuyện. Thời điểm đó, Đào Xuân Nam là “đàn em” của Long nên đã hộ tống “đàn anh” đến quán cà phê. Tại đây, hai bên xảy ra mâu thuẫn do ông K. không trả tiền. Sau khi đe dọa ông K. xong, bà N. và Long ra về. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Đầu tháng 3/2009, được biết, ông K. vẫn chưa chịu trả tiền cho bà N., Nam nói với Long cho mình đi đòi tiền. Chiều 12/3/2009, Nam “con” rủ thêm 3 người khác mang dao đến nhà ông K. trên phố Cửa Đông để đòi nợ. Khi thấy ông K. đi xe ô tô về nhà, Nam hô đồng bọn cầm dao xông lên chém một nhát vào vai. Ông K. bỏ chạy, nhưng bị vấp ngã ở vỉa hè. Lúc này, đồng bọn của Nam “con” tiếp tục xông vào chém khiến ông K. bị thương, tổn hại 47% sức khỏe. Gây án xong, Nam “con” cùng đồng bọn bỏ trốn khỏi hiện trường. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Ngày hôm sau, Nam “con” bị một nhóm đối tượng không rõ lai lịch dùng dao phóng lợn đâm trúng ngực, bị thương tích nặng tại khu vực phố Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên, Hà Nội). Nam “con” nghi ngờ nhóm đối tượng gây thương tích cho mình là của người có tên Hoàng Lại Nam (tức Nam “Ngọ”, SN 1978) nên nảy sinh ý định tìm gặp để trả thù. Khoảng 23h ngày 14/3/2009, Nam “con” cùng 3 người khác đến một quán bar trên phố Phùng Hưng để tìm Hoàng Lại Nam. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Khi thấy Nam “Ngọ” từ quán bar đi ra, Nam “con” cầm súng đến trước mặt, bắn một phát đạn xuyên qua ngực trái Nam "Ngọ". Bị trúng đạn, Hoàng Lại Nam ôm ngực, quay người bỏ chạy thì bị ngã xuống đường. Một người trong nhóm của Nam “con” cầm dao xông vào chém Hoàng Lại Nam. Hậu quả, Hoàng Lại Nam được cấp cứu kịp thời nên không tử vong, bị tổn hại 41% sức khỏe. Sau khi gây án, Nam “con” cùng đồng bọn bỏ trốn. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Ngày 1/7/2017, Đào Xuân Nam ra đầu thú. Quá trình điều tra, Nam “con” có biểu hiện mắc bệnh tâm thần nên Cơ quan điều tra quyết định trưng cầu giám định và cho Nam “con” đi điều trị. Trong thời gian điều trị bắt buộc tại Bệnh viện tâm thần Trung ương I, tháng 4/2022, Nam bỏ trốn khỏi bệnh viện. 2 năm sau, tháng 4/2024, Nam được gia đình đưa trở lại bệnh viện điều trị. Đến tháng 5/2024, Nam được xác định đã khỏi bệnh. Ngày 19/9/2024, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Đào Xuân Nam tổng mức án 10 năm tù. (Ảnh minh họa, nguồn internet) >>> Xem thêm video: Vụ bắt ông Lưu Bình Nhưỡng: Hé lộ chân tướng giang hồ Cường “quắt”.

