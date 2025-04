Bắt kẻ đập hàng loạt kính ô tô, trộm tài sản ở Bắc Giang

Ngày 30/4, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, sáng 27/4, tại tổ dân phố My Điền 1, phường Nếnh, thị xã Việt Yên, nhiều công dân phát hiện các ô tô của mình đỗ tại khu vực phía sau Nhà văn hoá và lề đường thuộc tổ dân phố My Điền 1, phường Nếnh bị kẻ gian đập vỡ cửa kính và trộm cắp tài sản trên xe.

Đối tượng Đặng Đình Hiên tại cơ quan Công an.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đã chủ trì, phối hợp với Công an phường Nếnh và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương điều tra xác minh. Sau hơn 01 ngày tập trung truy xét, đến 19h00’ ngày 29/4/2025 đã điều tra làm rõ, bắt giữ đối tượng Đặng Đình Hiên, sinh năm 1989, trú tại tổ dân phố Chể, phường Phượng Sơn, thị xã Chũ, tỉnh Bắc Giang.

Kết quả điều tra xác định: Đặng Đình Hiên là đối tượng không có việc làm, đã có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Rạng sáng 27/4, lợi dụng đêm khuya, Hiên đã sử dụng tua-vít để cậy phá, đập vỡ cửa kính của 8 xe ô tô tại khu vực phía sau Nhà văn hoá và lề đường thuộc tổ dân phố My Điền 1, phường Nếnh, thị xã Việt Yên, trộm cắp số tiền khoảng 4,8 triệu đồng để trên xe; trị giá cửa kính của 8 xe ô tô bị đập phá khoảng 50 triệu đồng.

Tài sản trộm cắp được Hiên đã sử dụng để tiêu sài cá nhân. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đã tạm giữ hình sự đối với Đặng Đình Hiên về các hành vi “Trộm cắp tài sản”, “ Cố ý làm hư hỏng tài sản ” và tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

Để bảo vệ tài sản cá nhân, chủ động phòng ngừa loại tội phạm này, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, có ý thức tự bảo quản tài sản cá nhân, không để các tài sản có giá trị trong xe ô tô khi để xe ngoài trời, không có người trông giữ. Khi phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn thực hiện hành vi trộm cắp tài sản cần kịp thời thông tin đến Phòng Cảnh sát hình sự (Số điện thoại: 02043.854.666) hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn, xử lý theo quy định./.