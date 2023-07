Bắt đối tượng chuyên đập phá két sắt trộm tiền, vàng ở Thanh Hóa

Ngày 20/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Như Thanh đã tạm giữ hình sự đối tượng Hoàng Văn Tùng (SN 1986, ở xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc) về hành vi "Trộm cắp tài sản". Trước đó, ngày 11/7/2023, Công an huyện Như Thanh tiếp nhận tin báo của người dân ở xã Xuân Khang về việc gia đình bị kẻ gian đột nhập cậy phá két sắt và trộm cắp 8 chỉ vàng trị giá khoảng 40 triệu đồng.

Đối tượng Hoàng Văn Tùng và tang vật vụ trộm.

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an huyện Như Thanh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an các địa phương lân cận áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung điều tra, xác minh làm rõ vụ việc. Qua đó đã làm rõ và bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Tùng là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp nói trên.

Tại cơ quan Công an, Hoàng Văn Tùng khai nhận, từ đầu năm 2023 đến khi bị bắt, Tùng đã gây ra 4 vụ cậy phá két sắt trộm cắp tài sản trên địa bàn các huyện Như Thanh, Nông Cống với tổng số tiền hơn 150 triệu đồng và nhiều tài sản khác.

Thủ đoạn hoạt động của đối tượng là sử dụng xe máy làm phương tiện di chuyển liên huyện, sau đó lợi dụng sơ hở của người dân, đột nhập vào nhà và dùng các dụng cụ sẵn có của gia đình như: dao, cuốc, xẻng, xà beng, xà cầy để cậy cửa, lục soát tài sản hoặc đập phá két sắt để lấy những tài sản có giá trị như tiền, vàng …