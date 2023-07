Chân dung Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An làm Chủ tịch EVN

Ngày 19/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký ban hành quyết định số 868/QĐ-TTg quyết định điều động, bổ nhiệm ông Đặng Hoàng An - Thứ trưởng Công Thương - giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Trước đó, Chủ tịch EVN là ông Dương Quang Thành đã nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/5. Việc ông Đặng Hoàng An trở lại EVN đảm nhiệm vị trí Chủ tịch được cho là phù hợp khi ông An từng là "người cũ" của tập đoàn này và giữ vai trò Tổng Giám đốc EVN trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công Thương năm 2018. Ông Đặng Hoàng An sinh ngày 16/10/1965, quê quán Hiệp Hòa, Bắc Giang. Trước khi được bổ nhiệm Thứ trưởng Công Thương, ông Đặng Hoàng An đã trải qua nhiều vị trí công tác và đảm nhận các chức trách lãnh đạo quản lý trong ngành Điện lực (Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia từ 1993 đến 2004). Ông là Trưởng Ban Kỹ thuật lưới điện EVN từ 2004 đến 2006. Ông là Phó Giám đốc Công ty Truyền tải điện 1 từ 2006 đến 2007, Trưởng ban Kế hoạch EVN từ 2007 đến 2008, Phó Tổng Giám đốc EVN từ 2008 đến 2015 và Tổng Giám đốc EVN từ tháng 7/2015 đến 2018). Ngày 21/5/2018, Bộ trưởng Công Thương - Trần Tuấn Anh đã trao quyết định bổ nhiệm ông Đặng Hoàng An - Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giữ chức thứ trưởng bộ này. >>> Xem thêm video: Điều động, bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Nguồn: Truyền Hình Nhân Dân

