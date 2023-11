Bắt cựu chủ tịch xã tự ý giao đất công cho cán bộ, người nhà

Sáng 14/11, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk mới đây ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Khắc Hùng (SN 1973) - nguyên Chủ tịch UBND xã Ea Huar để điều tra về tội Lạm quyền trong khi thi hành công vụ theo quy định tại khoản 3, Điều 282 Bộ luật Hình sự năm 1999.



Điều tra ban đầu, giai đoạn 2008 - 2010, căn cứ nhu cầu về đất ở của nhân dân trên địa bàn xã Ea Huar, UBND xã Ea Huar có tờ trình và phương án gửi UBND huyện Buôn Đôn về việc xin phê duyệt phương án mở rộng khu giãn dân nội vùng tại Buôn Jang Pông.

Ông Nguyễn Khắc Hùng, nguyên Chủ tịch UBND xã Ea Huar khi bị bắt

Tổng diện tích quy hoạch 30 ha để giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, thiếu đất ở, đời sống khó khăn với tổng số 196 hộ. Trong đó, có 97 hộ thuộc đối tượng 134; 99 hộ thuộc đối tượng bị ngập lụt.

Trên cơ sở nội dung tờ trình của UBND xã Ea Huar, UBND huyện Buôn Đôn đã giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định phương án.

Trên cơ sở kết quả thẩm định và Tờ trình của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Buôn Đôn ban hành Quyết định phê duyệt phương án, đồng ý cấp đất cho 196 hộ dân có đủ điều kiện theo quy định và giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Phòng Tài Nguyên và Môi trường, Phòng Công Thương, Phòng Tài chính - Kế hoạch và UBND xã Ea Huar tổ chức thực hiện theo đúng phương án đã được phê duyệt.

Ngày 5/10/2010, UBND huyện Buôn Đôn ban hành Quyết định số 2359/QĐ-UBND phê duyệt chi tiết thiết kế điểm dân cư khu giãn dân theo Chương trình 134 thuộc xã Ea Huar, giao trách nhiệm cho UBND xã Ea Huar phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện và các phòng ban liên quan triển khai giao đất ngoài thực địa cho nhân dân đảm bảo đúng đối tượng, theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, lợi dụng chức vụ, nhiệm vụ được giao, ông Nguyễn Khắc Hùng – khi đó là Chủ tịch UBND xã đã làm trái công vụ, ký Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 24/5/2010, thành lập Hội đồng xét duyệt và cấp đất giãn dân 134 xã Ea Huar (gọi tắt là Hội đồng 147) gồm 15 thành viên để xét duyệt lại danh sách các hộ được cấp đất tại xã Ea Huar đã tự ý điều chỉnh đối tượng được thụ hưởng và tổ chức giao đất ngoài thực địa cho các hộ dân ngoài phương án mà không báo cáo UBND huyện để xin ý kiến phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung.

Theo đó, Hội đồng 147 đã tổ chức xét duyệt cấp sai đối tượng cho 129 hộ dân với 129 lô đất có tổng diện tích 55.896 m2. Trong đó, có nhiều hộ là cán bộ, công chức, viên chức và có trường hợp là người nhà của Hùng.

Hành vi lạm quyền của Hùng đã gây thiệt hại cho Nhà nước với tổng số tiền hơn 2,3 tỷ đồng, theo thời điểm định giá vào năm 2010.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục xác minh làm rõ vai trò, trách nhiệm của các thành viên trong Hội đồng 147 và các cá nhân khác có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

