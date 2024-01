Bắt Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Đầu tư Phát triển PLC Vị Thanh

Ngày 25/1, Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Gia Phước, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư Phát triển PLC Vị Thanh để điều tra về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ”.



Hồ sơ vụ án, ông Lê Gia Phước làm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển PLC Vị Thanh. Công ty này là chủ đầu tư dự án “Tổ hợp khách sạn 4 sao và Chợ du lịch Xà No” (phường I, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) với tổng số vốn hơn 240 tỷ.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang tống đạt các quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam Lê Gia Phước.

Tháng 9/2020, dự án được khởi công và thi công phần ép cọc của khách sạn 4 sao, phần bê tông cốt thép móng, vách tầng hầm của hạng mục Chợ du lịch Xà No. Trong đó, hạng mục Chợ du lịch Xà No dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác cuối năm 2021.

Thời điểm này, dù biết các sản phẩm kiot thuộc dự án chưa đủ điều kiện để kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai, chưa đủ điều kiện huy động vốn, nhận tiền đặt cọc, thành toán tiền mua kiot với khách hàng nhưng hai ông Phước, Dũng vẫn tổ chức quảng cáo bán sản phẩm này trên mạng xã hội và đã bán cho nhiều người nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Để các bị hại tin tưởng nộp tiền mua kiot, Phước, Dũng chuyển “Hợp đồng đặt cọc” sang hình thức “Văn bản thỏa thuận hợp tác kinh doanh” và “Hợp đồng hợp tác kinh doanh”, không thông báo hay giải thích cho người mua.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang xác định, từ tháng 10/2020 đến tháng 3/2023, Phước và Dũng đã bán các sản phẩm kiot cho 8 người, chiếm đoạt số tiền hơn 9,4 tỷ đồng để Dũng trả nợ. Số tiền thu được Phước cũng bỏ ngoài hệ thống sổ sách kế toán của công ty, chuyển thẳng vào tài khoản của Phước và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ông Phước còn đem toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất hình thành và hình thành trong tương lai thế chấp cho ngân hàng vay 30 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Phước còn nợ tiền của các công ty thi công xây dựng dự án trên 13,5 tỷ đồng.

Làm việc với cơ quan điều tra, Lê Gia Phước khai nhận Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Phát triển PLC Vị Thanh không đủ năng lực tài chính thực hiện dự án “Tổ hợp khách sạn 4 sao và Chợ du lịch Xà No” và dự án dừng thi công từ cuối năm 2023.