Hà Nội: Truy tìm người liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 15/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết hiện đang giải quyết tin báo về tội phạm của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng. Người đại diện là anh Lang Thành D, Phòng điều tra và PCGL, địa chỉ liên hệ: 89 Láng Hạ, phường Láng Hạ, Đống Đa, TP Hà Nội tố giác vụ việc có dấu hiệu Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, với tổng số tiền 90.709.661 đồng.

Công an đang truy tìm người trong ảnh.

Theo đó, thông qua Hợp đồng thẻ tín dụng mang tên khách hàng Bùi Đình Toan xảy ra vào tháng 5/2019 tại số 19 Âu Cơ, phường Quảng An, quận Tây Hồ. Quá trình xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Tây Hồ chưa xác định được thông tin đối tượng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Tây Hồ thông báo truy tìm đối tượng (ảnh) có nhận dạng cao khoảng 1m63, dáng người đậm, da ngăm đen, tóc cắt ngắn. Để phục vụ công tác điều tra, xác minh tin báo tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ thông báo và yêu cầu người liên quan hoặc biết người đàn ông nói trên liên hệ Công an quận Tây Hồ để giải quyết.

Cá nhân, tổ chức nếu phát hiện thông tin về người đàn ông nói trên, đề nghị thông báo cho Cơ quan CSĐT, địa chỉ: Số 693 Lạc Long Quân, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP Hà Nội (Cán bộ điều tra Chu Mạnh Hùng, số điện thoại 0914.369.195).