Bắt Chủ tịch Công ty Tập đoàn Việt Hưng Phát lừa đảo 650 tỷ đồng

Tối 6/4, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM thi hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Phùng Thị Nghệ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng Phát về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị can Phùng Thị Nghệ.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM nhận được đơn tố giác của nhiều cá nhân tố cáo Phùng Thị Nghệ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng Phát có hành vi chiếm đoạt hơn 650 tỷ đồng, thông qua việc huy động vốn thành lập ngân hàng. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã khởi tố vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”; “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại TP HCM .

Căn cứ kết quả điều tra vụ án ban đầu, Cơ quan điều tra xác định Phùng Thị Nghệ đã có hành vi đưa ra thông tin gian dối về việc thành lập ngân hàng và cam kết, hứa hẹn cho các cá nhân khác đứng tên cổ phần sau khi ngân hàng được thành lập, mục đích để chiếm đoạt tiền .

Chiêu trò của Nghệ là kêu gọi nhiều người cùng hợp tác làm ăn ở lĩnh vực thu đổi ngoại tệ và buôn bán xăng dầu. Để chiêu dụ con mồi, thủ đoạn Nghệ đưa ra là chi trả các khoản lợi nhuận rất đúng hạn, sòng phẳng hòng lấy niềm tin cho những người góp vốn.

Vợ chồng Nghệ thường xuyên đưa các “đối tác”về nhà riêng, trụ sở doanh nghiệp ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quận 7), giới thiệu hàng chục chiếc siêu xe và những thú ăn chơi xa hoa. Tận mắt thấy cơ ngơi hoành tráng, nên các “con mồi” đã hoàn toàn tin tưởng và dễ dàng “sập bẫy”. Sau khi đã lấy được lòng tin của các “đối tác”, cặp vợ chồng này tung chiêu kêu gọi góp vốn thành lập ngân hàng để tiếp tục dụ những người góp vốn với số tiền nhiều hơn.

Vụ án hiện đang được điều tra mở rộng. Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đề nghị những cá nhân, tổ chức nào đã bị Phùng Thị Nghệ chiếm đoạt tài sản thì trình báo và cung cấp hồ sơ, tài liệu cho Cơ quan CSĐT Công an TP tại địa số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP HCM để phục vụ điều tra, xử lý.

