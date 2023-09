Bắt bị can truy nã đặc biệt nguy hiểm là bố vợ của Tàng Keangnam

Công an huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La vừa phối hợp với các lực lượng bắt giữ bị can truy nã Giàng A Đua (59 tuổi) trú tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La - Giàng A Đua là bố vợ của trùm ma túy Tàng Keangnam.



Tang vật thu giữ gồm khẩu súng ngắn (loại súng quân dụng), một băng đạn, bảy viên đạn (trong đó có một viên đã lên nòng).

Giàng A Đua sau khi bị bắt giữ. Ảnh CA

Đua có ba quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đều về tội danh mua bán trái phép chất ma túy của Công an tỉnh Sơn La; Công an tỉnh Quảng Ninh và của Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Bộ Công an.



Theo cơ quan công an, Đua có hai con đẻ đều là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội mua bán trái phép chất ma túy.