Chân dung anh trai trùm ma túy Tàng "Keangnam" vừa bị bắt

Mới đây, Công an tỉnh Sơn La cho biết, Công an huyện Vân Hồ vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Công an huyện Mộc Châu bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Tráng A Lầu (SN 1981, trú tại bản Lũng Xá, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La). Tráng A Lầu là anh trai của Tráng A Tàng ( Tàng "Keangnam”, “ông trùm” ma túy đất Bắc). Tráng A Lầu bị truy nã về tội danh mua bán trái phép chất ma túy theo quyết định số 20 ngày 10/11/2011 của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an. Theo Công an tỉnh Sơn La, Tráng A Lầu bị bắt giữ vào khoảng 1h sáng 18/12 tại bản Lũng Xá, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Cảnh sát thu giữ 2 khẩu súng, 1 hộp tiếp đạn, 27 viên đạn, trong đó có 1 viên đạn đã lên nòng cùng một số vật chứng liên quan khác. Nếu như Tàng “Keangnam” được ví như tên tội phạm ma túy khét tiếng phía Bắc thì Tráng A Lầu còn được gọi với cái tên “sói trắng” cũng là một trong những ông trùm buôn bán hàng trắng từ Lào qua biên giới về Việt Nam. Tráng A Lầu có ít nhất 4 lệnh truy nã, là nhân vật cộm cán. Trong số 7 người con của Tráng A Chư, Lầu và Tàng “Keangnam” là con trai. Lầu và Tàng sinh ra, lớn lên tại Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La – vốn là "chảo lửa" về ma túy tại Tây Bắc. Cả hai đã có “tố chất” của những kẻ vận chuyển thuê “hàng trắng” cho những “ông trùm” Tây Bắc. Năm 2011, lý lịch, nhân thân và các hoạt động bất minh của Tráng A Lầu từng bước được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bí mật dựng lên. Lầu khi đó được phát hiện thường xuyên bán ma túy cho Vũ Đình Sơn (Vũ Ngọc Sơn), con rể của Nguyễn Thị Ca – "bà tổ" ma túy ở Ngọc Vân (huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang). (Ảnh: đối tượng Vũ Ngọc Sơn) Khi Sơn từ Bắc Giang lên Mộc Châu, Sơn La để tìm nguồn cung, hắn đã biết Lầu là một đầu mối chuyên cung cấp ma túy có tiếng. Nhiều lần Sơn tự lái xe ô tô hoặc cùng “đệ tử” lên Mộc Châu (Sơn La), cũng có thể dừng tại Hòa Bình để gọi điện, hẹn mua heroin của Lầu. Từ lâu, mối quan hệ “làm ăn” giữa Sơn và gia đình Tráng A Lầu đã rất khăng khít, có uy tín với nhau. Sơn bị cảnh sát vây bắt vào tháng 6/2011, khám xét nơi ở của Sơn thu giữ 2 bánh heroin. Sau khi biết thông tin Vũ Ngọc Sơn bị bắt, Tráng A Lầu nhanh chóng bỏ trốn. Sau đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra lệnh truy nã đối với Lầu. Mở rộng chuyên án bắt đối tượng Vũ Đình Sơn (SN 1977, ở Ngọc Vân, Tân Yên, Bắc Giang), qua mắt xích Lương Thị Thảo (34 tuổi, còn gọi là Thảo "xíu”), các trinh sát đã lần ra đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý từ Lào về Sơn La đi Hà Nội; Bắc Ninh; Bắc Giang; Quảng Ninh, Lạng Sơn và đưa ra nước thứ ba tiêu thụ do đối tượng Tráng A Tàng (Tàng “Keangnam”) cầm đầu. Ngày 26/7/2013, Tráng A Tàng và đồng bọn bị bắt giữ tại đoạn đường qua thôn Lịm Xuyên, xã Song Khê (TP Bắc Giang) khi đang vận chuyển 265 bánh heroin về Bắc Giang tiêu thụ. Tàng “keangnam” luôn vỗ ngực là một trùm ma túy lớn nhất của xã Lóng Luông. Bởi ngoài sự liều lĩnh, có quan hệ với một số trùm ma túy người Lào, Tàng còn có có cả một “đại gia đình” đứng đằng sau hậu thuẫn cho việc mua bán ma túy. Trong đó, Tráng A Lầu - một trùm mua bán ma túy cực lớn và manh động. Khi đó dù đang bị cơ quan Công an truy nã và đang lẩn trốn nhưng gã này vẫn bắn tin, nếu công an vào bản truy bắt sẽ cùng đồng bọn bắn nhau một trận sống mái. Năm 2016, Tàng Keangnam bị TAND tỉnh Bắc Ninh tuyên án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy. Hội đồng xét xử xác định Tàng Keangnam đã thực hiện 13 hành vi mua bán trái phép chất ma túy gần 1800 bánh heroin và 553 viên ma túy tổng hợp, thu lời bất chính hơn 600.000 USD. Ngày 24/3/2017, Tráng A Tàng bị Tòa án cấp cao tại Hà Nội phán quyết cấp phúc thẩm tuyên tử hình cùng 8 bị cáo khác. 3 bị cáo gồm vợ và bố đẻ của Tráng A Tàng nhận án chung thân. Hiện cơ quan công an đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý Tráng A Lầu theo quy định của pháp luật. >>> Mời độc giả xem thêm video Phát hiện 14 nam, nữ trong quán karaoke dương tính với ma túy. Nguồn: Truyền hình Vĩnh Long

Mới đây, Công an tỉnh Sơn La cho biết, Công an huyện Vân Hồ vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Công an huyện Mộc Châu bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Tráng A Lầu (SN 1981, trú tại bản Lũng Xá, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La). Tráng A Lầu là anh trai của Tráng A Tàng ( Tàng "Keangnam”, “ông trùm” ma túy đất Bắc). Tráng A Lầu bị truy nã về tội danh mua bán trái phép chất ma túy theo quyết định số 20 ngày 10/11/2011 của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an. Theo Công an tỉnh Sơn La, Tráng A Lầu bị bắt giữ vào khoảng 1h sáng 18/12 tại bản Lũng Xá, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Cảnh sát thu giữ 2 khẩu súng, 1 hộp tiếp đạn, 27 viên đạn, trong đó có 1 viên đạn đã lên nòng cùng một số vật chứng liên quan khác. Nếu như Tàng “Keangnam” được ví như tên tội phạm ma túy khét tiếng phía Bắc thì Tráng A Lầu còn được gọi với cái tên “sói trắng” cũng là một trong những ông trùm buôn bán hàng trắng từ Lào qua biên giới về Việt Nam. Tráng A Lầu có ít nhất 4 lệnh truy nã, là nhân vật cộm cán. Trong số 7 người con của Tráng A Chư, Lầu và Tàng “Keangnam” là con trai. Lầu và Tàng sinh ra, lớn lên tại Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La – vốn là "chảo lửa" về ma túy tại Tây Bắc. Cả hai đã có “tố chất” của những kẻ vận chuyển thuê “hàng trắng” cho những “ông trùm” Tây Bắc. Năm 2011, lý lịch, nhân thân và các hoạt động bất minh của Tráng A Lầu từng bước được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bí mật dựng lên. Lầu khi đó được phát hiện thường xuyên bán ma túy cho Vũ Đình Sơn (Vũ Ngọc Sơn), con rể của Nguyễn Thị Ca – "bà tổ" ma túy ở Ngọc Vân (huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang). (Ảnh: đối tượng Vũ Ngọc Sơn) Khi Sơn từ Bắc Giang lên Mộc Châu, Sơn La để tìm nguồn cung, hắn đã biết Lầu là một đầu mối chuyên cung cấp ma túy có tiếng. Nhiều lần Sơn tự lái xe ô tô hoặc cùng “đệ tử” lên Mộc Châu (Sơn La), cũng có thể dừng tại Hòa Bình để gọi điện, hẹn mua heroin của Lầu. Từ lâu, mối quan hệ “làm ăn” giữa Sơn và gia đình Tráng A Lầu đã rất khăng khít, có uy tín với nhau. Sơn bị cảnh sát vây bắt vào tháng 6/2011, khám xét nơi ở của Sơn thu giữ 2 bánh heroin. Sau khi biết thông tin Vũ Ngọc Sơn bị bắt, Tráng A Lầu nhanh chóng bỏ trốn. Sau đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra lệnh truy nã đối với Lầu. Mở rộng chuyên án bắt đối tượng Vũ Đình Sơn (SN 1977, ở Ngọc Vân, Tân Yên, Bắc Giang), qua mắt xích Lương Thị Thảo (34 tuổi, còn gọi là Thảo "xíu”), các trinh sát đã lần ra đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý từ Lào về Sơn La đi Hà Nội; Bắc Ninh; Bắc Giang; Quảng Ninh, Lạng Sơn và đưa ra nước thứ ba tiêu thụ do đối tượng Tráng A Tàng (Tàng “Keangnam”) cầm đầu. Ngày 26/7/2013, Tráng A Tàng và đồng bọn bị bắt giữ tại đoạn đường qua thôn Lịm Xuyên, xã Song Khê (TP Bắc Giang) khi đang vận chuyển 265 bánh heroin về Bắc Giang tiêu thụ. Tàng “keangnam” luôn vỗ ngực là một trùm ma túy lớn nhất của xã Lóng Luông. Bởi ngoài sự liều lĩnh, có quan hệ với một số trùm ma túy người Lào, Tàng còn có có cả một “đại gia đình” đứng đằng sau hậu thuẫn cho việc mua bán ma túy. Trong đó, Tráng A Lầu - một trùm mua bán ma túy cực lớn và manh động. Khi đó dù đang bị cơ quan Công an truy nã và đang lẩn trốn nhưng gã này vẫn bắn tin, nếu công an vào bản truy bắt sẽ cùng đồng bọn bắn nhau một trận sống mái. Năm 2016, Tàng Keangnam bị TAND tỉnh Bắc Ninh tuyên án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy. Hội đồng xét xử xác định Tàng Keangnam đã thực hiện 13 hành vi mua bán trái phép chất ma túy gần 1800 bánh heroin và 553 viên ma túy tổng hợp, thu lời bất chính hơn 600.000 USD. Ngày 24/3/2017, Tráng A Tàng bị Tòa án cấp cao tại Hà Nội phán quyết cấp phúc thẩm tuyên tử hình cùng 8 bị cáo khác. 3 bị cáo gồm vợ và bố đẻ của Tráng A Tàng nhận án chung thân. Hiện cơ quan công an đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý Tráng A Lầu theo quy định của pháp luật. >>> Mời độc giả xem thêm video Phát hiện 14 nam, nữ trong quán karaoke dương tính với ma túy. Nguồn: Truyền hình Vĩnh Long