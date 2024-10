Bắt 8 thanh thiếu niên đánh người đi đường ở Hà Nam

Ngày 9/10, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Duy Tiên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 8 đối tượng, gồm: Chu Sỹ Quân; Nguyễn Thành Luân; Lê Minh Đại; Lê Văn Huy; Nguyễn Đức Minh (cùng SN 2007 và trú ở TP Phủ Lý; Nguyễn Viết Mạnh (SN 2007 trú ở huyện Bình Lục) và Nguyễn Việt Anh (SN 2008 trú ở huyện Thanh Liêm) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại khoản 2, điều 318 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Trước đó, đêm 28/9/2024, các đối tượng điều khiển xe mô tô không đeo biển kiểm soát mang theo hung khí, vỏ chai bia vừa đi vừa lạng lách, đánh võng, rú ga, bấm còi ầm ĩ trên các tuyến đường từ thành phố Phủ Lý lên địa bàn thị xã Duy Tiên gây mất an toàn cho người tham gia giao thông và bức xúc trong Nhân dân. Đến khu vực phố đi bộ thuộc phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên các đối tượng điều khiển xe chèn ép, ném chai bia vào 3 thanh thiếu niên khác đi trên đường làm 1 người bị thương và dùng thắt lưng vụt vào người nam thanh niên đang lái xe.

Sau đó các đối tượng tiếp tục điều khiển xe lạng lách đánh võng, tìm người đi đường để đánh thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ. Tang vật thu giữ: 4 xe môtô; 1 thắt lưng; 3 vỏ chai bia thuỷ tinh và một số vật chứng liên quan. Qua đấu tranh, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên cho thấy các đối tượng tuy tuổi đời còn trẻ (từ 16 đến 17 tuổi) nhưng coi thường pháp luật, liều lĩnh, manh động. Cơ quan Công an đề nghị người dân khi phát hiện đối tượng có hành vi đua xe lạng lách, đánh vòng, gây rối trật tự công cộng.... gửi thông tin hình ảnh, video clip và báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời bắt giữ, xử lý, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn.