Thấy gì từ việc sinh viên Bách khoa ăn cơm thừa, có dị vật?

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính pháp khi nêu góc nhìn về việc tân sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội phải ăn suất cơm thừa, có dị vật khi học môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh cho rằng, dịch vụ cung cấp bữa ăn không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không đảm bảo sức khỏe cho sinh viên nên Đại học Bách khoa Hà Nội dừng hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn và nhận trách nhiệm là cần thiết.

Nhiều tân sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội phản ánh phải ăn cơm canh thừa, có nhiều "dị vật"

Theo luật sư Cường, những thông tin mà các tân sinh viên phản ánh và hình ảnh, nội dung cơ quan báo chí đăng tải cho thấy, thức ăn thừa được thu gom để cho sinh viên khác tiếp tục ăn là không chỉ không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm mà còn thể hiện sự thiếu đạo đức trong kinh doanh của đơn vị cung cấp suất ăn.

Do đó, các sinh viên ăn phải thức ăn thừa có quyền yêu cầu đơn vị cung cấp suất ăn phải hoàn lại số tiền đã nộp. Nếu chất lượng bữa ăn không đảm bảo, ảnh hưởng đến sức khỏe còn phải bồi thường thiệt hại.

Cơ quan chức năng cần làm rõ hoạt động kinh doanh của cơ sở dịch vụ cung cấp suất ăn có đảm bảo theo quy định của pháp luật hay không, có giấy phép kinh doanh hay không, có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm hay không. Hoạt động kinh doanh của cơ sở này được thực hiện như thế nào, tại sao lại để xảy ra tình trạng phục vụ bữa ăn cho sinh viên thiếu trách nhiệm, thiếu đạo đức nghề nghiệp như vậy.

Hành vi của họ có nguy cơ lây lan bệnh truyền nhiễm cũng như có thể gây ra ảnh hưởng đến sức khỏe của các sinh viên. Trong trường hợp gây ra ngộ độc thực phẩm, những sự cố về sức khỏe cho sinh viên, cần phải xử lý bằng chế tài nghiêm khắc.

Đối với Đại học Bách khoa Hà Nội, đây sẽ là bài học về công tác quản lý, trong việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ và giám sát quá trình thực hiện việc cung cấp dịch vụ bữa ăn cho sinh viên. Trường đã kiểm tra thông tin xác nhận sự việc là đúng và đã nhận trách nhiệm trước cộng đồng, trước sinh viên và phụ huynh là kịp thời. Tuy nhiên, ngoài việc nhận trách nhiệm, cơ sở giáo dục này cũng cần làm rõ nguyên nhân và có những chấn chỉnh kịp thời đối với vấn đề này để tránh những vụ việc tương tự có thể tái diễn.

Sự việc chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng, chưa xảy ra ngộ độc thực phẩm hay những vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe của sinh viên. Tuy nhiên, đây sẽ là bài học về đạo đức kinh doanh của các doanh nghiệp trong lĩnh vực lương thực thực phẩm. Với những doanh nghiệp làm ăn chụp giật, thiếu đạo đức, đề cao lợi nhuận mà xem nhẹ sức khỏe của người khác cần phải đấu tranh lên án và xử lý nghiêm minh bằng chế tài của pháp luật.

Cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xác minh làm rõ hoạt động của doanh nghiệp cung cấp suất ăn cho Đại học Bách khoa Hà Nội. Nếu xác định có hành vi vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 115/2018/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Tổ chức cá nhân vi phạm sẽ bị phạt tiền, bị tạm đình chỉ hoạt động, thậm chí có thể bị tước chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm…

Một điều cũng đáng chú ý trong vụ việc này là các sinh viên đang giai đoạn tập quân sự, một số sinh viên được giao nhiệm vụ phối hợp với đơn vị cung cấp bữa ăn để chuẩn bị bữa ăn cho các bạn.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường

Theo thông tin phản ánh, các sinh viên này bị ép phải dồn thức ăn thừa của các bạn trước cho các bạn sau ăn. Việc làm như vậy là trái với lương tâm, đạo đức, rất may mắn là các sinh viên này đã lên tiếng và kịp ghi lại các chứng cứ. Nếu các sinh viên này chịu đựng và âm thầm làm theo, rõ ràng không chỉ gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm, quy cơ lây lan dịch bệnh mà còn tác động tâm lý tiêu cực cho sinh viên ngay từ những bước đầu bước vào giảng đường đại học. Các em sinh viên dám lên tiếng để bảo vệ sức khỏe của các bạn là những người dũng cảm, đáng được khen ngợi và cần được bảo vệ trước cái sai, cái xấu.

Sau vụ việc này, nhà trường có lẽ cũng rút ra được bài học lớn khi lựa chọn các đơn vị cung cấp dịch vụ không đảm bảo an toàn, việc giám sát quá trình thực hiện các hoạt động đó chưa chặt chẽ dẫn đến sự việc xảy ra.

Trước đó, tối 7/10, một bản tin của VTV1, Đài truyền hình Việt Nam, gây chú ý khi một số sinh viên Bách khoa Hà Nội tố phải ăn cơm, canh thừa với nhiều dị vật bất thường, trong thời gian học tập trung môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh.

Những sinh viên được giao nhiệm vụ chia cơm cho biết, phần lớn các suất cơm đã được chuẩn bị sẵn trên bàn là cơm thừa từ các bữa ăn của một trung đội đã ăn trước đó khoảng 1 giờ. Các sinh viên này có nhiệm vụ thu gom cơm thừa trong bát của từng bàn, trộn đều, đổ vào khay. Sau đó nhân viên của nhà ăn đổ số cơm thừa này vào thùng đựng cơm chung và tiếp tục chia cho các đơn vị đến ăn sau. Ngoài cơm, những bát canh ăn dở cũng được gom lại, đổ vào nồi, tiếp tục múc thành các phần ăn mới.

Đáng chú ý, sinh viên cũng nhiều lần phát hiện dị vật, côn trùng có trong những bữa ăn hàng ngày.

Đại học Bách khoa Hà Nội có thông tin chính thức tới báo chí cho biết, Ban lãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội đã cho kiểm tra toàn diện ngay sau khi biết tin. Trường thừa nhận một số thông tin phản ánh là đúng sự thực.

Theo trường, đơn vị cung cấp suất ăn có đưa ra các giải thích nhưng chưa đủ thuyết phục như: chưa nhận được phản ảnh trực tiếp của các sinh viên đang học tập tại đây về vệ sinh thực phẩm, cũng như chưa có ca ngộ độc thức ăn nào được ghi nhận qua Trung tâm y tế Bách khoa, nhân viên mới không nắm được quy định...Tuy nhiên, Trường đánh giá những lý do này chưa đủ thuyết phục.

Ban lãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội đã chỉ đạo và quyết định ngay trong chiều 7/10 việc dừng ngay hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn hiện tại cho tân sinh viên đang học giáo dục quốc phòng - an ninh. Chuyển đơn vị khác để cung cấp suất ăn đảm bảo đáp ứng đủ các tiêu chuẩn định lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngoài ra, tiếp tục đề nghị các bên liên quan làm rõ và xử lý triệt để.

Nhà trường giao bộ phận phụ trách công tác sinh viên giải quyết kịp thời thắc mắc, đề nghị về ăn uống của sinh viên; hàng ngày giám sát số lượng và chất lượng thực phẩm.

Theo trường, đây là sự việc đáng tiếc, Đại học Bách khoa Hà Nội xin gửi lời xin lỗi và mong muốn nhận được sự cảm thông, chia sẻ của các bậc phụ huynh, các em sinh viên.

