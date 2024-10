Hàng trăm cảnh sát tổng kiểm tra TTGT khu chợ lớn nhất TP HCM

Nửa đêm đến rạng sáng 9/10, Trạm CSGT Tân Túc (thuộc phòng CSGT Công an TP HCM - PC08) phối hợp với Đội CSGT Trật tự Công an quận 8, Công an huyện Bình Chánh (TP HCM), cùng với lực lượng Trật tự Đô thị, Công an phường 7, quận 8; xã An Phú Tây (Bình Chánh) đồng loạt ra quân thiết lập lại Trật tự An toàn giao thông (TTATGT) khu vực trước cổng Chợ Đầu mối Bình Điền. Đây được xem là khu vực "điểm nóng" và phức tạp về TTATGT ...vì nằm ở vị trí giáp ranh giữa các địa bàn huyện Bình Chánh - quận 8 (TP HCM) và tỉnh Long An. Đồng thời đây vốn là khu vực chợ đầu mối lớn nhất TP HCM hoạt động chủ yếu vào ban đêm đến rạng sáng, phương tiện dồn dập lưu thông tấp nập. Trung tá Trần Minh Quang (Trưởng trạm) và Thiếu tá Nguyễn Minh Tuấn (Phó trạm) trực tiếp chỉ đạo các lực lượng phối hợp xử lý trong buổi "tổng kiểm tra" được xem là quy mô nhất từ trước đến nay. Các lực lượng kiểm tra, xử lý kiên quyết đối với các phương tiện xe lôi, xe 3,4 bánh tự chế, xe không đảm bảo an toàn kỹ thuật; kiểm tra nồng độ cồn, test ma tuý, kiểm tra hành chính các đối tượng có nghi vấn... Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng phối hợp đã không bỏ sót bất cứ trường hợp nghi vấn nào, từ tài xế xe tải... ...đến người điều khiển xe máy có dấu hiệu vi phạm giao thông, vi phạm nồng độ cồn. Chỉ vài giờ ra quân, lực lượng chức năng đã kiểm tra, kiểm soát hơn 530 phương tiện và phát hiện rất nhiều hành vi vi phạm nồng độ cồn; vi phạm sử dụng xe tự chế... Một trường hợp vi phạm nồng độ cồn với mức khá cao. Hàng loạt xe 3,4 bánh tự chế, xe không đảm bảo ATGT ra vào chợ Đầu mối Bình Điền để vận chuyển hàng hoá đã bị xử lý... Hàng loạt phương tiện vi phạm bị tạm giữ. Nhiều xe cũ nát, tự chế... không đảm bảo ATGT đã bị lực lượng CSGT lập biên bản tạm giữ. Nhiều trường hợp "đối phó" bằng cách dẫn bộ phương tiện qua chốt kiểm tra..., nhưng đều bị CSGT kiểm tra xử lý. Khu vực Chợ Đầu mối Bình Điền là rạnh giới địa lý hành chính giữa các quận, huyện TP HCM và tỉnh Long An luôn nhộn nhịp người xe vận chuyển hàng hoá nên tình hình an ninh trật tự xã hội và giao thông rất phức tạp. Các lực lượng thường xuyên phối hợp ra quân kiểm tra xử lý đã khiến người dân địa phương và tiểu thương cảm thấy an tâm... Trung tá Trần Minh Quang, Trưởng trạm Tân Túc cho biết, kế hoạch tuần tra, kiểm tra xử lý khu vực Chợ Đầu mối Bình Điền và các khu vực thuộc đảm trách của Trạm sẽ được thực hiện thường xuyên nhằm đảm bảo tối đa về An toàn TTGT.

