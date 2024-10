Nữ sinh 15 tuổi cầm dao chém bạn: Kinh hoàng bạo lực học đường

Nữ sinh lớp 10 cầm dao bầu đâm bạn cùng lớp: Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) đang củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật vụ cố ý gây thương tích giữa hai học sinh của Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc. Theo đó, khoảng 16h ngày 7/10, Công an TP Vĩnh Yên tiếp nhận tin báo của Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc về việc, vào 15h cùng ngày, tại trường đã xảy ra vụ cố ý gây thương tích. Nạn nhân là cháu T.T.T (SN 2009), học sinh lớp 10A6. Người gây thương tích cho cháu T là nữ sinh T.H.M (SN 2009), trú tại xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương, học cùng lớp với nạn nhân. Trước khi xảy ra vụ việc, giữa hai học sinh này đã có những lời nói xấu nhau. Ngày 7/10, khi mâu thuẫn kéo dài không được giải quyết, dẫn tới M cầm con dao bầu đâm gây thương tích cho T. Sau đó, cháu T được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc, hiện sức khỏe nạn nhân đã qua cơn nguy kịch. Nam sinh lớp 8 bị "đánh hội đồng": Liên quan vụ nam sinh N.H.N (lớp 8/1, Trường THCS Trung Hiếu, H.Vũng Liêm, Vĩnh Long) bị "đánh hội đồng", ngày 8/10, tin từ Phòng GD&ĐT H.Vũng Liêm cho biết, nhà trường xác định có 8 học sinh tham gia đánh bạn, 1 học sinh quay clip và đã có hình thức kỷ luật 9 em này. Nguyên nhân sự việc là ngày 21/9, học sinh T.T.L giả vờ té lên lưng N.H.N khiến N. bị đau. N. sau đó về kể với bà nội . Xót cháu, bà nội của N. đến gia đình L. phản ánh làm em này bị rầy la và phạt. Hôm sau, L. rủ thêm nhiều bạn tìm đánh N. Đến 11h 25 ngày 23/9, L. không tham gia trực tiếp, nhưng kêu nhóm học sinh lớp 8 cùng trường đánh N. ngay tại lớp. Nhóm này đánh N. bằng tay, chân, chổi, nón bảo hiểm, ghế, cây... N. không dám kháng cự. Nhiều học sinh chứng kiến sự việc không báo với nhà trường mà đứng cổ vũ; em T.T.N.H dùng điện thoại quay clip toàn bộ sự việc. Nam sinh lớp 7 bị bạn đánh hội đồng: Chiều 25/10/2023, trên mạng xã hội lan truyền clip một nam sinh Trường THCS Đại Đồng, Thạch Thất, Hà Nội ngồi thụp tại một góc hành lang, bị nhóm bạn đánh hội đồng và quay clip, khiến nhiều người phẫn nộ. Tất cả các nam sinh trong clip này đều là học sinh cùng một lớp. Một người thân của nạn nhân cho biết, cháu bé sau đó bị sang chấn tâm lý nặng, không kiểm soát được hành vi. Ông Đỗ Công Dực - hiệu trưởng Trường THCS Đại Đồng xác nhận, các em học sinh trong clip trên hiện đang học lớp 7, cùng lớp với nhau, đều là học sinh của nhà trường. Sự việc đánh nhau trong clip xảy ra vào tháng 6 tại nhà văn hóa của thôn. Nhà trường đã báo cáo sự việc về Phòng GD&ĐT huyện Thạch Thất, lãnh đạo địa phương, công an cũng đã vào cuộc. Sau gần một tuần thu thập thông tin, UBND xã sẽ đứng ra giải quyết vụ việc, yêu cầu các gia đình đồng hành trong việc chữa trị cho em K. Nữ sinh lớp 7 ở Thừa Thiên - Huế bị bạn đánh hội đồng, quay clip: Ngày 24/10/2023, bà Cái Thị Cẩm Hương - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) cho biết vừa nắm được thông tin nữ sinh lớp 7 bị nhóm bạn đánh đập, quay clip đã chỉ đạo xác minh làm rõ. Trước đó, mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm nữ sinh đánh đập, giật tóc và kéo lê giữa nền đất. Trong khi đó, nhiều học sinh khác đứng xem, nhưng không ai vào căn ngăn mà còn dùng điện thoại quay lại vụ việc. Qua xác minh, các nữ sinh trong clip là học sinh Trường THCS Lộc Điền, nữ sinh bị đánh là em M.T.T.T (học sinh lớp 7). Nữ sinh lớp 11 bị bạn vây đánh hội đồng: Tháng 10/2023, trên mạng xã hội xuất hiện video hơn một phút chia sẻ trên mạng xã hội, một nữ sinh trường THPT Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bị nhóm nữ 8 người kéo ngã xuống đường, xông vào đánh đấm, dùng chân đạp lên người và chửi tục gây xôn xao. Lãnh đạo Trường THPT Hắc Dịch cho biết, xác định nhóm 8 người đánh nữ sinh có một nửa đang học tại trường, số còn lại đã nghỉ học. Nữ sinh lớp 8 đi học về bị nhiều bạn đánh hội đồng tại công viên: Đầu tháng 10/2023, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện 2 đoạn clip ghi lại cảnh 1 nữ sinh lớp 8, Trường THCS Điện Biên, TP Thanh Hóa bị một nhóm học sinh xúm lại đánh hội đồng. Nữ sinh này đã bị túm tóc, đấm đá liên tục vào vùng đầu, người. Thậm chí tại một đoạn clip có cảnh người lớn vào can ngăn, nhưng nhóm nữ sinh vẫn tiếp tục đánh hội đồng. Bà Nguyễn Thị Nghiêm - Hiệu trưởng Trường THCS Điện Biên cho biết, ngay sau khi nhận được phản ánh từ gia đình em H.G.N., học sinh lớp 8E, nhà trường đã tới thăm hỏi động viên em N, đồng thời báo cáo sự việc lên Phòng GD&ĐT. Nữ sinh lớp 8 ở Hà Nội bị đánh "hội đồng": Ngày 2/4/2023, một số học sinh Trường Cao đẳng Việt Hàn, Trường THCS Xuân Nộn và một số em học sinh khác đến nhà em G.T.C (học sinh lớp 8A2 Trường THCS Xuân Nộn, huyện Đông Anh) gọi em C ra ngoài nói chuyện. Sau đó, nhóm các em này đánh nhau và quay clip đưa lên mạng. Sự việc diễn ra tại khu vực ngoài nhà trường, trong ngày nghỉ. Phát hiện sự việc, nhà trường đã đình chỉ học tập 3 học sinh, đồng thời chỉ đạo Ban đại diện cha mẹ học sinh cùng giáo viên chủ nhiệm đến thăm hỏi, động viên gia đình em C. >>> Xem thêm video: Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não đã không qua khỏi.

