Hà Nội: Bắt 12 “báo thủ” mang hung khí đánh người đi đường

Ngày 21/9, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Tây Hồ đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố điều tra, bắt giữ 12 đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Trước đó, vào tối 2/9 các đối tượng tụ tập tại khu vực đô thị mới xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh đem theo dao, gậỵ, rủ nhau đi “lượn phố”. Cả nhóm điều khiển xe máy tháo BKS, chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng qua cầu Nhật Tân, đến ngã tư Võ Chí Công - Nguyễn Hoàng Tôn thì vòng lại khu vực gần cầu Nhật Tân. Tại đây, các đối tượng đã chặn xe, đánh gây thương tích một nam thanh niên đang đi đường. Sau đó, cả nhóm chạy về xã Nguyên Khê và giải tán.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Tây Hồ đã khẩn trương xác minh, truy bắt các đối tượng. Đến ngày 10/9/2024, Công an quận Tây Hồ đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội điều tra, làm rõ 14 đối tượng, bắt giữ 12 đối tượng có hành vi Gây rối trật tự công cộng. Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và tạm giữ hình sự các đối tượng để điều tra, xử lý theo quy định.