Bắt 3 học sinh trộm nhiều thiết bị máy tính của trường

Ngày 18/1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an phường Phú Sơn, TP.Thanh Hóa vừa tiếp nhận tin báo của anh Ng.V.Th, sinh năm 1982, trú tại xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa về việc Trường trung cấp nghề Kỹ Nghệ Thanh Hóa bị mất 8 màn hình và 22 main máy tính. Ngay trong ngày lực lượng chức năng đã nhanh chóng điều tra và bắt giữ được các đối tượng gây án.

Hiện trường vụ án với nhiều trang thiết bị máy vi tính đã bị đánh cắp.

Khoảng 10h ngày 24/12/2024, anh Th. cùng đoàn kiểm tra của Trường Trung cấp nghề Kỹ Nghệ Thanh Hóa thuộc phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa đi kiểm kê tài sản tại phòng máy tính thực hành tầng 3 của Trường thì phát hiện bị kẻ gian đột nhập trộm cắp 8 màn hình máy tính nhãn hiệu LCD Monitor và 22 main máy tính. Tổng trị giá tài sản bị thiệt hại theo bị hại báo cáo gần 300.000.000 đồng.

Sau khi nhận được tin báo, chỉ sau vài giờ khẩn trương tiến hành các hoạt động điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thanh Hóa phối hợp với Công an phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa đã xác định được các đối tượng đã thực hiện vụ trộm cắp trên gồm: (1) Trịnh Thái An, sinh ngày 26/04/2002, trú tại Thôn 8, xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa; (2) Nguyễn Thành Dũng, sinh ngày 13/07/2007; (3) Phạm Ngọc Anh Quân, sinh ngày 18/12/2007, cùng trú tại xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa đều là học sinh của trường.

Các đối tượng khai nhận, trong quá trình ở ký túc xá cùng nhau do không có tiền tiêu xài nên cả ba đã bàn nhau trộm cắp tài sản. Từ cuối tháng 10/2024, các đối tượng đã 06 lần thực hiện hành vi đột nhập phòng tin học của trường để trộm cắp số tài sản trên. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.