Bắt 3 đối tượng đuổi đánh nhau, 1 người tử vong ở Hải Phòng

Trước đó, hồi 01h30 ngày 8/12, tại quốc lộ 17B thuộc thôn 5 Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương, Hải Phòng, xảy ra xô xát đánh nhau giữa 2 nhóm thanh niên. Quá trình đuổi đánh nhau, xe mô tô BKS 15D1-137.82 (tháo biển kiểm soát để trong cốp xe) bị đổ ngã ra đường, trên xe có Nguyễn Duy Mạnh, sinh năm 2011 và Phạm Hoàng Huy, sinh năm 2010, cùng ở thôn Ngọc Chử, xã Trường Thọ, huyện An Lão, Hải Phòng.

3 đối tượng tại cơ quan Công an.

Hậu quả, Mạnh và Huy bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp 2, đến 07h30 cùng ngày Mạnh tử vong.

Ngày 14/12, Công an huyện An Dương tạm giữ 12 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tiếp đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Dương ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ đối với 3 đối tượng gồm: Hoàng Minh Cường, sinh năm 2008, trú tại thôn Liễu Dinh, Trường Thọ, An Lão, Hải Phòng; Phan Văn Minh, sinh năm 2004, trú tại thôn Câu Đông, Quang Trung, An Lão, Hải Phòng và Dương Đức Đạt, sinh năm 2009, trú tại thôn Câu Hạ B, Quang Trung, An Lão, Hải Phòng cùng về hành vi giết người.

Hiện, Công an huyện An Dương tiếp tục điều tra và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.